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公鹿賽後撥放「贏球的瞬間」　字母哥關鍵火鍋拚進冠軍賽

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波展現拚勁，阻攻、撲球樣樣來。（圖／路透，下同）

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波展現拚勁，阻攻、撲球樣樣來。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間15日，公鹿在NBA盃擊敗老鷹，取得進入冠軍賽席位。本場賽事，公鹿王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在末節關鍵時刻存在感爆棚，撲球救失誤，封阻對手扣籃，甚至被飛撲而來的隊友壓倒，他展現拚勁打出精彩絕倫的比賽，賽後，字母哥輕描淡寫地表示，「我只是試著去拚。」

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）讚賞本場字母哥的好表現，「這就是贏球的拚勁。」，瑞佛斯補充道，「我通常不會在賽後放比賽片段，但今天我們放了那些『贏球的瞬間』，這就是比賽的必要條件，希望大家能有計劃地去做到，它就是這樣來的。」

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關鍵一幕出現在比賽末節剩2分35秒，雙方差距僅有5分，老鷹一哥楊恩（Trae Young）向中鋒卡佩拉（Clint Capela）傳出空中接力，字母哥封阻了卡佩拉扣籃，這球相當重要，不僅成功避免老鷹追到僅剩1個球權差，同時也澆熄了老鷹的反撲氣焰。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波展現拚勁，阻攻、撲球樣樣來。（圖／路透）

字母哥這記阻攻難度相當高，首先他必須正面對決體重高達109公斤的老鷹中鋒卡佩拉，同時，體重128公斤的隊友羅培茲（Brook Lopez）也為了封阻卡佩拉的灌籃，不偏不移的衝撞到字母哥的身上，字母哥在被2大坦克衝撞的情況下，艱辛地完成了這一壯舉，屬實不易。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波展現拚勁，阻攻、撲球樣樣來。（圖／路透）

字母哥表示，「你必須不斷做些能幫助球隊取勝的事情，有時是封阻，有時是投籃，有時是傳球。但做什麼都不重要，重要的是能夠無私地奉獻，犧牲你的身體，奉獻你的抱負和目標，去幫助你的球隊贏得勝利。」

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波瑞佛斯老鷹NBA盃

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