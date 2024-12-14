盧峻翔轟26分8籃板7助攻全能數據　領航猿擊敗勇士穩居PLG龍頭

▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

記者游郁香／綜合報導

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿今（14）日重返主場，本季第4度交手富邦勇士，展示猛烈砲火，攻守兩端展現強大團隊默契，終場在盧峻翔飆出26分、8籃板、7助攻、3抄截全能數據帶領下，以115比100成功捍衛主場。

首節領航猿由白曜誠及瓊斯（Jarrod Jones）揭開得分序幕，盧峻翔及布依德（Julian Boyd）合力演出空中接力灌籃。次節領航猿加快節奏，不僅掌握進攻主導權，更成功製造對手犯規壓力，盧峻翔個人單節砍下10分，包括一記精彩三分打，雖領航猿末段一度遭遇勇士9比0連續攻勢，不過鐘響前布依德助球隊成功止血，中場結束以59比46領先。

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▲領航猿盧峻翔。（圖／PLG提供）

下半場領航猿火力全開，靠著精彩團隊配合、流暢導傳，連續創造出得分空檔，瓊斯及丁恩迪也接連升空轟炸籃框，將桃園巨蛋現場氣氛推向高潮。領航猿保持防守強度，有效鞏固籃板，阻擋勇士二次進攻機會，第三節結束領航猿將領先優勢擴大至26分。末節領航猿則持續專注執行戰術，掌握戰局，最終以115比100擊敗勇士。

賽後總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）表示：「本場比賽，我們展現了極佳的開局態度，防守強度到位，雖然在籃板球上有些許失誤，但我們透過流暢的進攻轉移和對對手防守策略的精準預判，不斷轉移球權、製造空檔得分，成功建立了大幅的領先優勢。」

▲領航猿瓊斯。（圖／領航猿提供）

卡總也提到，「第二節雖然出現回防失誤，給予勇士快攻得分的機會，但我們迅速調整策略，迫使對方進入陣地戰。第三節便回到我們自己的節奏，球的輪轉更加流暢，打出快攻及強度，最終順利贏下勝利。」由於領航猿近9天將進行5場賽事，卡總最後也說到：「這的確是很艱難的挑戰，我們要趕快準備，以迎戰明日、甚至周二的賽事。」

本季第2度登場、首度在主場出賽的瓊斯，今日貢獻30分、8籃板、3抄截的優異表現，不過賽後他表示：「主要專注執行團隊戰術，沒有給自己太大的壓力，主要目標是先熟悉隊友、融入團隊的節奏，很開心可以在主場出賽，透過比賽帶來自己的價值，幫助球隊守住龍頭寶座。」

至於繳出26分、8籃板、7助攻、3抄截全能數據的盧峻翔則提到，「今年算是領航猿的成果發表會，除了P. LEAGUE+，還參與東超賽事，彼此的默契都更提升一個檔次，成長也有目共睹。就算上一場對戰的狀況可能不是那麼好，但我們也能迅速改正，彼此相信隊友，發揮我們的能力、做好自己的工作，去贏下球賽。」

▲領航猿盧峻翔（左）。（圖／PLG提供）