運動雲

>

新北U18／灌4分逆轉京畿道！新北藍勇奪7連霸

▲▼新北藍7連霸，饒又語先發。（圖／主辦單位提供）

▲新北藍7連霸。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18邀請賽14日進行冠軍戰，新北市以5比3逆轉京畿道奪得七連霸，總教練鄭志強期許球員保持企圖心，迎接下一個木棒聯賽連霸的挑戰。

新北藍由饒又語先發，主投4.2局，被敲3支安打，奪4次三振，失2分；郭宸安關鍵時刻後援登板，投2.1局，僅被敲1支安打，失1分拿下勝投。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高一饒又語扛冠軍戰先發，鄭志強坦言：「讓高一球員嘗試這種場面，學習如何在得點圈有跑者時攻擊好球帶。不僅預賽要學習，決賽也要帶著拚冠軍的心態。」

新北藍前5局打線靜悄悄，遭到京畿道先發投手高政珉壓制，以0比2落後。6局上崔聖允面對第二任投手林埈煐掃出安打開啟反攻，張乙安適時安打追回1分。關鍵7局上兩次保送攻佔得點圈，邱宥得跑出內野安打，劉承佑獲得故意保送，葉弘仁滿壘挨觸身球保送進帳追平分，張乙安敲滾地球，跑者趁傳衝回2分，單局灌進4分大逆轉。

總教練鄭志強表示：「七連霸的壓力讓球員打得綁手綁腳，計畫打帶跑攻破左投，但戰術執行沒成功。衛冕者的心態壓力比較大，也讓選手上了很重要的一課，希望他們能帶著這樣的心態前進木棒聯賽。」

京畿道總教練朴建玟表示：「這場比賽很可惜，領先到被逆轉，士氣受到影響。」高政珉先發僅投不到60球就退場，朴建玟也透露原因：「觀察新北藍的打者已經漸漸適應他的球路，所以換上球速快一點的投手。」對戰新北藍兩戰，朴建玟稱讚道：「他們的基本功很好，是一支擁有很多優異投手、打者的強隊。」

郭宸安本屆賽事扮演終結者，鄭志強道出期許，升上高三之後，他的心態有所成長，刻意放後援讓他帶領學弟，也幫助投手群。」木棒聯賽延續後援角色，關鍵比賽還是會先發希望能跟去年張峻瑋一樣。

▲▼新北藍7連霸，饒又語先發。（圖／主辦單位提供）

▲新北藍7連霸，冠軍戰饒又語先發。（圖／主辦單位提供）
 

關鍵字： 新北藍冠軍新北富邦U18邀請賽連霸鄭志強

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

3歲女娃森77麻麻拿飲料息怒　複雜「內心戲」網友笑：萌翻了

熱門新聞

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

2陳韻文與統一達共識　5年約續留

3郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

4追林昱珉腳步　黃仲翔加入響尾蛇

5悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教

最新新聞

1改善「筋太硬」　葉子霆報瑜珈課

2柯瑞搭怪物狀元？美專家稱低風險交易

3郭宸安繼承父親郭勇志成「新北防波堤」

4灌4分逆轉京畿道！新北藍勇奪7連霸

5多位好手表態有意征戰WBC資格賽！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366