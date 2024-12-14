新北U18／灌4分逆轉京畿道！新北藍勇奪7連霸

▲新北藍7連霸。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／新北報導

新北富邦U18邀請賽14日進行冠軍戰，新北市以5比3逆轉京畿道奪得七連霸，總教練鄭志強期許球員保持企圖心，迎接下一個木棒聯賽連霸的挑戰。

新北藍由饒又語先發，主投4.2局，被敲3支安打，奪4次三振，失2分；郭宸安關鍵時刻後援登板，投2.1局，僅被敲1支安打，失1分拿下勝投。

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高一饒又語扛冠軍戰先發，鄭志強坦言：「讓高一球員嘗試這種場面，學習如何在得點圈有跑者時攻擊好球帶。不僅預賽要學習，決賽也要帶著拚冠軍的心態。」

新北藍前5局打線靜悄悄，遭到京畿道先發投手高政珉壓制，以0比2落後。6局上崔聖允面對第二任投手林埈煐掃出安打開啟反攻，張乙安適時安打追回1分。關鍵7局上兩次保送攻佔得點圈，邱宥得跑出內野安打，劉承佑獲得故意保送，葉弘仁滿壘挨觸身球保送進帳追平分，張乙安敲滾地球，跑者趁傳衝回2分，單局灌進4分大逆轉。

總教練鄭志強表示：「七連霸的壓力讓球員打得綁手綁腳，計畫打帶跑攻破左投，但戰術執行沒成功。衛冕者的心態壓力比較大，也讓選手上了很重要的一課，希望他們能帶著這樣的心態前進木棒聯賽。」

京畿道總教練朴建玟表示：「這場比賽很可惜，領先到被逆轉，士氣受到影響。」高政珉先發僅投不到60球就退場，朴建玟也透露原因：「觀察新北藍的打者已經漸漸適應他的球路，所以換上球速快一點的投手。」對戰新北藍兩戰，朴建玟稱讚道：「他們的基本功很好，是一支擁有很多優異投手、打者的強隊。」

郭宸安本屆賽事扮演終結者，鄭志強道出期許，升上高三之後，他的心態有所成長，刻意放後援讓他帶領學弟，也幫助投手群。」木棒聯賽延續後援角色，關鍵比賽還是會先發希望能跟去年張峻瑋一樣。

▲新北藍7連霸，冠軍戰饒又語先發。（圖／主辦單位提供）

