京畿道挑戰新北藍霸業　 梁炫煜：不會想對方台灣最強





▲南韓京畿道捕手梁炫煜 。（圖／大會提供）

記者王真魚／綜合報導

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今（13日）進行8強與4強戰，新北藍展現絕對壓制力，以5連勝之姿闖進冠軍賽，目標7連霸。今年5戰下來，新北藍一共拿下30分，投手群丟了10分，以絕對的壓制力闖進決賽。而新北藍的對手是來自韓國的京畿道，在預賽以2勝1敗分組第2之姿晉級的他們，連續幾場比賽驚險獲勝，順利收下冠軍賽門票。

今天在三重棒球場高雄先以6:1擊敗台東，晉級4強戰；接著京畿道與首爾戰到延長賽突破僵局制，最終以9比7險勝；最後京畿道靠著投手群壓制，以3:1打敗高雄，闖進冠軍賽。天母棒球場部分，新北藍先以7:2擊敗新竹市；接著雲林11:0打敗台中市；最後一場比賽則由新北藍4:0完封雲林，連續7年闖冠軍賽。

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新北藍擊敗雲林的關鍵在於投手群的發揮，楊辰浩、王銘賢、蔡琞傑、郭宸安4名投手合力登板，完封前一場狂得11分的雲林強力打線，順利晉級。

而京畿道則是打線總能有適時一棒，今日面對首爾，雙方7局打完4:4平手，8局突破僵局制，梁炫煜滿壘時敲出三壘安打，一口氣灌進3分，助京畿道9:7獲勝。隨後在4強戰時，扛5棒的梁炫煜在6局上敲出安打，幫助京畿道突破1:1僵局，連續兩場都成為關鍵人物。

▲新北藍開路先鋒劉承佑 。（圖／大會提供）

即將挑戰新北藍的連霸之路，梁炫煜說：「不會想著對方是台灣最強隊伍，我會像今天一樣，跟大家一起認真打球就好。」談到贏球關鍵人物梁炫煜，京畿道朴建玟說：「他是我們京畿道長安高等學校的選手，本來就是4、5棒的強打，很期待他的表現。」而梁炫煜則回應，自己第一場時本來沒有特別想到能做出貢獻，沒有很盡力去打，後來辦到了，「第二場一直想著有機會贏，最後能拿下來，真的很開心。」能連續兩場扮演英雄，梁炫煜說：「是隊友的鼓勵，讓我有了加持的力量。」

身為捕手，梁炫煜也以捕手的角度分析台灣、韓國的差別，他說：「覺得台灣的選手做得比韓國好。」追問梁炫煜台灣哪方面比較好時，他回應：「像是捕手傳二壘的阻殺能力方面，台灣捕手就做得比較好。」

今年包含韓國首爾、京畿道、澳洲昆士蘭、日本大阪、神奈川，一共有21支隊伍參賽。除了比賽之外，新北市政府也安排所有隊伍到新北市觀光，讓所有選手都來趟深度旅遊，旅遊地點包括三峽、鶯歌、九份、猴硐等著名景點。除此之外，21支隊伍也都有參與新北耶誕城的活動，讓他們感受到新北市的熱情與活力。韓國首爾監督金景燮表示，很感謝新北市政府主辦這次比賽，「謝謝大會，對國外隊伍的安排都很好，也讓我們有好的球場可以比賽。」