首選新東家？巴特勒染「太陽隊配色」　美媒：與畢爾互換有道理

▲熱火一哥巴特勒把頭髮染成太陽隊的配色。（圖／翻攝自IG／jimmybutler）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)近來深陷交易傳聞，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)點名獨行俠、火箭、勇士和太陽在他的心願名單上，雖遭到巴特勒經紀人李伊(Bernie Lee)駁斥，但另一名鳳凰城資深媒體人甘巴多羅(John Gambadoro)也爆料，「 我甚至會說太陽是他的首選。」

巴特勒今夏並未提前與熱火續約，他在2025-26賽季擁有球員選項，傳出他想在下個休賽季重新評估自己的未來。《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)近日在節目上表示，其實巴特勒更希望與熱火續約，但總裁萊里(Pat Riley)無意促成這件事。

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美國《雅虎體育》披露，熱火還沒有準備好提供巴特勒陣營「期望」的那種合約，「士官長」本季薪資4880萬美元，下季的球員選項更高達5240萬美元，已經35歲的他尋求一紙價格豐厚的長約，這可能是熱火不會給他的。

▲熱火一哥巴特勒（中）。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》名記者查拉尼亞的消息，巴特勒若選擇離隊，獨行俠、火箭、勇士和太陽等都在他的心願名單上，鳳凰城資深媒體人甘巴多羅表示，「我甚至會說太陽是他的首選。」

《雅虎體育》記者歐康納(Kevin O'Connor)分析，這有點道理，因為太陽3巨頭之一畢爾(Bradley Beal)曾坦承，熱火是他轉投鳳凰城之前的「首選」交易目的地，或許他會為熱火放棄「霸王條款」。不過要促成巴特勒與畢爾互換東家，需要第3方球隊幫忙。

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

「鳳凰城可能會喜歡從畢爾升級為巴特勒，因為畢爾的表現像是他以前的影子，而巴特勒提供更多的防守和突破創造投籃的機會。」不過歐康納質疑，熱火恐不會想要畢爾，「他還有3年1.61億美元的巨額合約？與其接受畢爾，熱火不如讓巴特勒自由離開。」

值得一提的是，巴特勒今(13)日又在社群媒體上曬出新的髮色，有球迷覺得那根本是太陽隊的配色，再次引起熱議。