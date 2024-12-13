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蔡其昌選2024代表字「勇」：致敬Team Taiwan勇敢精神

▲▼中職會長、立委蔡其昌感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）

▲中職會長蔡其昌。（圖／翻攝直播）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒大聯盟會長蔡其昌今日在社群平台threads分享，當被媒體問及如果要選出2024年的代表字會選什麼時，他毫不猶豫地選擇了「勇」。

蔡其昌表示，「Team Taiwan在12強賽事中的表現，讓我深感驕傲。從一開始不被看好，到最後展現驚人的抗壓力和不服輸的勇氣，最終站上世界之巔，他們的精神深深感動了我。所以我選擇『勇』來作為2024年的代表字。」

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12強賽中，Team Taiwan面對強敵環伺，卻在關鍵時刻接連上演精彩逆轉，不僅挑戰自我極限，更凝聚了球迷的信心與期待，最終奪冠寫歷史新頁。蔡其昌也藉此鼓勵大家展望未來，秉持勇敢無畏的精神，迎接各種挑戰。

最後，蔡其昌邀請粉絲一起參與討論：「你們心中的2024代表字又會是什麼呢？」

此篇發文迅速引起熱烈回響，網友紛紛留言分享自己的代表字，有人選「逆」代表這一年，稱讚中華隊「完全不被看好，卻逆風而行，奪得世界冠軍」。此外，有人幽默表示：「最頂大巨蛋、最頂明星賽、最頂12強，這一年就是最頂！」更有球迷延伸至團隊精神，認為應該選「Team」，象徵全體台灣人共同努力的成果。

關鍵字： 職棒代表字勇氣中華隊冠軍

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