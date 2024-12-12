運動雲

>

勇士主帥極度不滿NBA盃關鍵吹判　柯爾：小學裁判都不會這樣判！

▲▼勇士總教練柯爾萬分不滿判決。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼勇士總教練柯爾萬分不滿判決。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間12日，NBA盃進行最後1場8強賽，最終火箭以91比90險勝勇士，取得最後1張進入NBA盃4強的門票。本場比賽最後30秒的內容引發爭議，尤其是最後針對地板球撲搶的吹判，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）大發雷霆，直言是連「小學裁判都不會做出的判決」，極度荒唐！

比賽終場前11秒，勇士90比89領先火箭1分，柯瑞（Stephen Curry）得到三分出手機會但未能命中，然而，培頓二世（Gary Payton II）搶下了關鍵籃板球，但他搶到球同時倒地，火箭球員見狀，立馬截斷培頓二世傳球路線使其發生失誤，隨後，格林（Jalen Green）成功搶到球並造成庫明加（Jonathan Kuminga）犯規，而火箭此時剛好進入加罰階段，格林2罰全進將比數改寫為90比91，終場火箭逆轉勇士成功奪下NBA盃4強門票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯爾對此極其震怒，他在事情發生當下直奔裁判與其理論，「這是關鍵時刻！距籃筐有80英尺遠的地板球爭搶，我從來沒在NBA見過這樣的情況，可能在30年前見過一次，但那是大學比賽！我不能理解，我真的無法理解剛剛到底發生什麼事。」

比賽結束後的賽後記者會，柯爾仍無法冷靜下來，他對此判決萬分不能理解，「這是一個價值數十億美元的產業，有人的工作與此相關，我們的球員本來要贏下這場比賽，或者至少還有1次防守機會來結束比賽，但被這連小學裁判都不會做出的判決給奪走了！？」

柯爾快嘴不停繼續噴道，「我真的非常生氣，我想去拉斯維加斯，我們想贏下NBA盃賽，因為一個距籃筐80英尺遠的爭搶球犯規，讓我們無法成行！我這輩子從未見過這種事情，這太荒唐了！！！」

即便裁判的判決值得討論，但勇士輸球的原因不只因判罰失利，他們在最後連續5次的進攻皆無收穫，包括多次24秒違例。據美媒報導，這是最近20場比賽中，唯一一支在比賽最後3分鐘多次因進攻超時而得分掛0的球隊。

 
關鍵字： NBA柯爾柯瑞格林培頓二世庫明加

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

兄弟全力留人！詹子賢昨與母隊會面「充分溝通」　

兄弟全力留人！詹子賢昨與母隊會面「充分溝通」　

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

「想要包廂自己買」洋基堅持公平原則！凱許曼不後悔未簽下索托

「想要包廂自己買」洋基堅持公平原則！凱許曼不後悔未簽下索托

夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

經典賽資格賽35人大變陣！陳傑憲唯一重複　曾豪駒曝原因

統一獅加碼長約留人　「救援王」陳韻文有望達成共識

統一獅加碼長約留人　「救援王」陳韻文有望達成共識

快訊／TPBL職籃場均24分得分王捷翼慘失業　特攻宣布簽新洋將德芬

快訊／TPBL職籃場均24分得分王捷翼慘失業　特攻宣布簽新洋將德芬

勇士一次網羅3名籃網得分好手？雙方對話中　可能交易籌碼曝

勇士一次網羅3名籃網得分好手？雙方對話中　可能交易籌碼曝

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

熱門新聞

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

兄弟全力留人！詹子賢昨與母隊會面「充分溝通」　

朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年確定換穿新背號

「想要包廂自己買」洋基堅持公平原則！凱許曼不後悔未簽下索托

夢回奧運！李洋躺地救球美技連發　麟洋配年終賽首戰擊敗自家人

陳傑憲獲世界12強棒球賽MVP　日本母校高掛布條慶賀

讀者回應

﻿

熱門新聞

1經典賽資格賽教練團　陳宗宏加入

2詹子賢昨會面兄弟　劉志威：充分溝通

3朱育賢轉戰味全「峰迴路轉」　明年換背號

4要包廂自己買！洋基不後悔未簽下索托

5李洋美技連發　麟洋配年終賽首勝

最新新聞

1富邦新秀回饋壽山　設獎學金加猛獎學金

2世運會拔河　台灣首度滿額參賽

3張育豪助高市闖8強　京畿道勝出

4李洋年終賽好表現　林郁婷猛虧

5勇士主帥極度不滿NBA盃關鍵判決

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

潘文輝狂飆161公里 　「火球」追平羅、曹

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366