勇士主帥極度不滿NBA盃關鍵吹判　柯爾：小學裁判都不會這樣判！

▲▼勇士總教練柯爾萬分不滿判決。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間12日,NBA盃進行最後1場8強賽,最終火箭以91比90險勝勇士,取得最後1張進入NBA盃4強的門票。本場比賽最後30秒的內容引發爭議,尤其是最後針對地板球撲搶的吹判,讓勇士總教練柯爾(Steve Kerr)大發雷霆,直言是連「小學裁判都不會做出的判決」,極度荒唐!

比賽終場前11秒,勇士90比89領先火箭1分,柯瑞(Stephen Curry)得到三分出手機會但未能命中,然而,培頓二世(Gary Payton II)搶下了關鍵籃板球,但他搶到球同時倒地,火箭球員見狀,立馬截斷培頓二世傳球路線使其發生失誤,隨後,格林(Jalen Green)成功搶到球並造成庫明加(Jonathan Kuminga)犯規,而火箭此時剛好進入加罰階段,格林2罰全進將比數改寫為90比91,終場火箭逆轉勇士成功奪下NBA盃4強門票。

HOUSTON HAS THE LEAD AFTER THIS WILD SEQUENCE pic.twitter.com/vg6xPLZUBx

柯爾對此極其震怒,他在事情發生當下直奔裁判與其理論,「這是關鍵時刻!距籃筐有80英尺遠的地板球爭搶,我從來沒在NBA見過這樣的情況,可能在30年前見過一次,但那是大學比賽!我不能理解,我真的無法理解剛剛到底發生什麼事。」

比賽結束後的賽後記者會,柯爾仍無法冷靜下來,他對此判決萬分不能理解,「這是一個價值數十億美元的產業,有人的工作與此相關,我們的球員本來要贏下這場比賽,或者至少還有1次防守機會來結束比賽,但被這連小學裁判都不會做出的判決給奪走了!?」

Steve Kerr called the loose ball foul that decided the game with 3.5 seconds left an “unconscionable” whistle and something an “elementary school” official wouldn’t have called.



Here’s his full soundbite pic.twitter.com/E9O8Inurcl