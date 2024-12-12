勇士主帥極度不滿NBA盃關鍵吹判　柯爾：小學裁判都不會這樣判！

▲▼勇士總教練柯爾萬分不滿判決。（圖／達志影像／美聯社）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
台灣時間12日，NBA盃進行最後1場8強賽，最終火箭以91比90險勝勇士，取得最後1張進入NBA盃4強的門票。本場比賽最後30秒的內容引發爭議，尤其是最後針對地板球撲搶的吹判，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）大發雷霆，直言是連「小學裁判都不會做出的判決」，極度荒唐！
比賽終場前11秒，勇士90比89領先火箭1分，柯瑞（Stephen Curry）得到三分出手機會但未能命中，然而，培頓二世（Gary Payton II）搶下了關鍵籃板球，但他搶到球同時倒地，火箭球員見狀，立馬截斷培頓二世傳球路線使其發生失誤，隨後，格林（Jalen Green）成功搶到球並造成庫明加（Jonathan Kuminga）犯規，而火箭此時剛好進入加罰階段，格林2罰全進將比數改寫為90比91，終場火箭逆轉勇士成功奪下NBA盃4強門票。
HOUSTON HAS THE LEAD AFTER THIS WILD SEQUENCE pic.twitter.com/vg6xPLZUBx— NBA on TNT (@NBAonTNT) December 12, 2024
柯爾對此極其震怒，他在事情發生當下直奔裁判與其理論，「這是關鍵時刻！距籃筐有80英尺遠的地板球爭搶，我從來沒在NBA見過這樣的情況，可能在30年前見過一次，但那是大學比賽！我不能理解，我真的無法理解剛剛到底發生什麼事。」
比賽結束後的賽後記者會，柯爾仍無法冷靜下來，他對此判決萬分不能理解，「這是一個價值數十億美元的產業，有人的工作與此相關，我們的球員本來要贏下這場比賽，或者至少還有1次防守機會來結束比賽，但被這連小學裁判都不會做出的判決給奪走了！？」
Steve Kerr called the loose ball foul that decided the game with 3.5 seconds left an “unconscionable” whistle and something an “elementary school” official wouldn’t have called.— Anthony Slater (@anthonyVslater) December 12, 2024
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柯爾快嘴不停繼續噴道，「我真的非常生氣，我想去拉斯維加斯，我們想贏下NBA盃賽，因為一個距籃筐80英尺遠的爭搶球犯規，讓我們無法成行！我這輩子從未見過這種事情，這太荒唐了！！！」
即便裁判的判決值得討論，但勇士輸球的原因不只因判罰失利，他們在最後連續5次的進攻皆無收穫，包括多次24秒違例。據美媒報導，這是最近20場比賽中，唯一一支在比賽最後3分鐘多次因進攻超時而得分掛0的球隊。
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