次局遭逆轉！周天成年終賽首戰不敵李梓嘉　苦吞對戰4連敗

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣一哥周天成今(11日)晚在國際羽球總會(BWF)年終總決賽登場，與馬來西亞好手李梓嘉展開生涯第11度對決，小天首局還未進入狀況，以13比21讓出，次局雙方形成拉鋸戰，小天一度拉開10比6領先，接著卻突然遇上亂流，下半局被來回調動之下疲於奔命，最終就以15比21苦吞對戰4連敗。

目前世界第9的周天成第5度來到總決賽舞台，過往他在總決賽的最佳成績為4強，本季入圍最佳男單獎項的小天力求突破。此次他與丹麥二哥安東森(Anders Antonsen)、大馬一哥李梓嘉及中國名將李詩灃同組。

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周天成首戰對上世界第8的李梓嘉，雙方過去10次交手各取得5勝，不過小天處於對戰3連敗。小天今日開賽被打出5比2攻勢，追成5比5後連續掉分，以6比11進入技術暫停，下半局還是沒能進入狀況，被拉開8比17、9分差，以12比20被逼出8個局點，化解了1個後，仍以13比21讓出第1局。

進入第2局，李梓嘉開局連2球打出界，周天成短暫領先後，又被追到3比3，一次飛撲在地救球仍沒能拿下分數，場邊傳出替小天加油的應援聲，還好隨後網前放小球成功，讓對手也豎起大拇指，兩人形成拉鋸戰。小天一顆幸運球得分，取得7比5領先，並逐漸拉開10比6領先，未料接著連失5分，小天以10比11進入技術暫停。

暫停過後，周天成將比數扳成11平，可惜隨後連掉4分，雖一度又逼近到14比16，但在遭到對手來回調動下，小天疲於奔命，以15比20被李梓嘉取得5個賽末點，終場以15比21遭直落2吞敗。

BWF年終總決賽總獎金高達250萬美元(約新台幣8180萬元)，積分僅次於奧運和世錦賽，共有5個單項賽事(男單、女單、男雙、女雙、混雙)，各項目都是8組選手參賽，小組賽分成2組，取分組前2晉級4強單淘汰賽。