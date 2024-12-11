道奇總裁：簽下佐佐木朗希是首要目標

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊總裁弗里曼（Andrew Friedman）坦言，今年休賽季簽下日本新星佐佐木朗希（Roki Sasaki）將是「主要優先事項」。

「他非常有天賦！」弗里曼表示，「他的身體素質非常出色，擁有極具威脅的快速球。他的變速球是超越大聯盟平均水準的好球種。他努力開發滑球，這也是一個非常棒的球種。他曾談到過成為世界上最強投手的願望，我們相信他有能力達成這個目標。」

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弗里曼知道，對於佐佐木的競爭將非常激烈，因為這位右投手未滿25歲，只能以小聯盟合約和簽約獎金的方式加盟。

「我們會盡一切可能去爭取，但我們也知道有很多其他球隊會做出相同的努力，」弗里曼表示，「所以最終結果如何，我無法預測。但只要我們以深思熟慮的方式全力以赴，我會對我們的努力感到滿意。」

許多人認為道奇隊是簽下佐佐木的最有力球隊，因為球隊擁有大市場、穩定的世界大賽競爭力，且有大谷翔平和山本由伸等日本明星球員。然而，佐佐木的經紀人沃爾夫（Joel Wolfe）週二表示，一支「規模較小的中型市場球隊可能對他來說是一個更好的選擇，有利於他平穩過渡。」

沃爾夫還公開駁斥了11月下旬的猜測，該猜測認為佐佐木已與道奇隊達成口頭協議。

佐佐木簽約的大聯盟球隊期限為1月23日。預計他會在1月15日後獎金池重置時選擇新球隊。