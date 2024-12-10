羅伯斯拒談佐佐木！去年談大谷遭訓　教士總教練卻猛烈示愛





▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

以健談著稱的道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts），在談到佐佐木朗希時，突然變得像「貝殼」一樣緊閉不談。今天冬季會議的記者會上，對於羅德通過入札制度挑戰大聯盟的佐佐木，他僅表示，「這件事我不能多說。只聽說他申請入札...他是個有才能的投手。」

根據外媒報導，羅伯斯如此謹慎的原因可能有兩個。去年在冬季會議上，他曾公開談論與大谷翔平的交涉細節。在發言幾分鐘後，他的表情突然改變，與公關人員進行了一番嚴肅對話。據傳他被球團高層「訓斥」了一頓。

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由於大谷方面似乎希望秘密進行談判，其他洽談球隊也都緊守秘密。雖然最後大谷選擇了道奇，讓羅伯茲鬆了一口氣，但這段經驗可能讓他變得更加謹慎。

另一個原因可能是在意業界流傳的道奇與佐佐木的「密約說」。在10日正式開始談判前，他可能想避免任何暗示要簽下佐佐木的言論。這與同樣被美媒視為佐佐木爭奪戰對手的教士隊總教練希爾特形成對比，後者大方表示，「（聖地牙哥）對佐佐木來說是個很好的地方。」

當被問到已經宣布加盟的左投史奈爾（Blake Snell，時，羅伯斯還是說，「不知道能談論他到什麼程度。」直到記者提醒已經正式宣布後，他才笑著說，「喔，那我可以談談史奈爾。」這位平時愛與媒體互動的總教練，這一天在談判相關話題上，難得沒有給出任何「嘴邊新聞」。

