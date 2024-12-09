孫易磊明年目標支配下挑戰軟銀1至9棒　日本生菜難下嚥用一招解決

▲孫易磊出席太平洋聯盟FESTA直播活動 。（圖／截自太平洋聯盟TV頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊投手孫易磊出席太平洋聯盟 FESTA線上球迷會，談到明年目標，他表示希望能成為支配下球員，最想對決的打者則喊出軟銀1至9棒。旅日第一年提升身體素質，營養均衡很重要，但他最討厭生菜，只好用一招讓自己能克服。

分享旅日首年經驗，孫易磊坦言第一次面對職棒長期賽季，在季中休息一個月，狀態有所改善。「7-8月關機休息一個月後，確實感覺比較好。」語言方面，孫易磊表示雖能聽懂日語，但較難的詞彙仍無法完全掌握。

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球季期間曾對決不少有經驗的打者，孫易磊特別提到在西武巨蛋投球的經驗，「真的很熱」，而該場對決金子侑司的經驗最為深刻，「因為以前在看日職就見過他出賽，結果兩好球直球對決被他狙擊。」此外，對決陽岱鋼也備感榮幸，每次遇到他都會打招呼。

孫易磊也提到今年變速球和指叉球發揮不錯，但希望能讓球路品質更穩定。至於稍微改變抬腳姿勢，他透露：「照感覺丟而已，有點想調整回來，畢竟抬腳抬得高也比較累。」

孫易磊表示休賽季將著重在增加基礎肌肉量，今年已經漸漸提升2公斤的肌肉量。他說：「作為育成選手，現在還有時間讓自己變得更強壯，這很重要。」

有球迷好奇，最想對決的打者，首先是即將在明年球季後挑戰美職的村上宗隆，他還提到軟銀一到九棒都想對決。

還有球迷知道孫易磊不喜歡吃生菜，但去日本得面對生食，他坦言：「無法接受生菜在咬的時候所發出的聲音，但還是得吃。」克服的方式是拿一大片生菜，捲起來一口吃下去。

談到是否練新的球種，孫易磊坦言：「球團不建議練新的球路，一直在鑽研縱向球路，目前最有自信的球路應是指叉球。而直球是秘密武器，今年最快球速曾達到154公里。」

展望明年，孫易磊希望能改善今年發現的缺點。「有很多沒注意到的細節，包括各個時間點可能發生的狀況，都有記錄下來。明年希望能避開這些錯誤的選擇。」