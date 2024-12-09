運動雲

>

「控球之神」保羅登歷史助攻榜第2　哽咽謝隊友：我很難相處

記者游郁香／綜合報導

邁入生涯第20季的「控球之神」保羅(Chris Paul)，今(9)日對戰鵜鶘一役迎來偉大的里程碑，他的總助攻數來到1萬2099次，正式超越現任獨行俠教頭奇德(Jason Kidd)，登上史上第2，他賽後在休息室哽咽感謝馬刺隊友，「離開我的家人，你們成了我的家人。我知道在球場上，我很難相處，但我只是喜歡打球。」

儘管有些人不喜歡保羅在場上的作風，但沒有人會質疑這位5屆助攻王、6屆抄截王，是現役的「控球之神」，他今日在馬刺主場面對鵜鶘，第2節還剩7分06秒，他在底線把球傳給「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)砍三分，這是他生涯第1萬2092次助攻，正式超越奇德的1萬2091次，登上歷史榜第2。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼控球之神保羅竄升歷史助攻榜第2。（圖／達志影像／美聯社）

▲控球之神保羅竄升歷史助攻榜第2。（圖／達志影像／美聯社，下同）

39歲的保羅這一戰先發上場31分鐘，貢獻6分、10助攻、6籃板和2抄截，幫助馬刺以121比116終結3連敗。在今日比賽之前，他以場均8.5助攻名列本季聯盟第6，助攻率41%也高居第7，依舊寶刀未老，他至今也還是鵜鶘和快艇的隊史助攻王。

保羅目前生涯總助攻數來到1萬2099次，與第1史塔克頓(John Stockton)的1萬5806次，相差3707次，生涯已進入尾聲的他，無緣挑戰史上第1的紀錄。歷史助攻榜第4是湖人天王詹姆斯(LeBron James)的1萬1219次，第5則是「飄髮哥」奈許(Steve Nash)的1萬335次。

這個休賽季才以1年1050萬美元的價碼轉戰馬刺的保羅，賽後收到一個紀念品框，裡面展示了不同時期的他，聖城隊友一起在休息室祝賀他，他發表感言時情緒激動，眼眶含著淚水，「我非常感激。離開我的家人，你們成了我的家人。我知道在球場上，我很難相處，但我只是喜歡打球。我希望你們都有機會像我一樣打這麼久的球，所以，非常感謝。」

▲▼控球之神保羅竄升歷史助攻榜第2。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA馬刺保羅

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

紐約雙強500萬的差距！美媒曝洋基開價7.6億留不住索托

才剛轉投詹皇幫！鵜鶘得分王重傷「無限期缺陣」　重創交易行情

才剛轉投詹皇幫！鵜鶘得分王重傷「無限期缺陣」　重創交易行情

「台灣奪冠那刻他淚崩」 羅德公關憶陳冠宇：哭到臉都皺了

「台灣奪冠那刻他淚崩」 羅德公關憶陳冠宇：哭到臉都皺了

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

大谷翔平攜愛妻到湖人主場觀戰！獲專屬球衣　球迷：讓他上場

與男友甜蜜泡著「鴛鴦浴」... 　頭髮碰蠟燭著火女友驚嚇.jpg

熱門新聞

快訊／超越大谷翔平史上最大合約！大都會250億簽下索托

已寄賀卡！中職會長向2位混血球星示好　為經典賽提前布局

高永表救了陳傑憲！林岳平當球評聊12強奪冠路　曝古林當兵中

統一獅一軍投手教練霍斯曼接任　林岳平曝關鍵考量

日、韓職球隊探詢羅戈　富邦持續洽談合約

日媒專訪吳念庭15年旅日情　從打算「只待3年」到淚別西武

讀者回應

﻿

熱門新聞

1超越大谷！大都會250億簽下索托

2蔡其昌曝「2混血球星」有望徵召

3林岳平：古林睿煬在當兵可以暢聊

4投手教練霍斯曼接任　林岳平曝考量

5日、韓職探詢羅戈　富邦持續洽談

最新新聞

1首爾教頭恭喜台灣12強奪冠

2孫易磊旅日生菜難下嚥用一招解決

3宋家豪談甲子園最難忘一勝有洋蔥

4許皓鋐本季「完全制霸」創紀錄

5熱火主場擊敗騎士奪3連勝

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

【滿滿人情味】在別人家門口偷看「12強台日大戰」　下秒直接被邀進去一起嗨

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366