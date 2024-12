「控球之神」保羅登歷史助攻榜第2　哽咽謝隊友：我很難相處

記者游郁香/綜合報導

邁入生涯第20季的「控球之神」保羅(Chris Paul),今(9)日對戰鵜鶘一役迎來偉大的里程碑,他的總助攻數來到1萬2099次,正式超越現任獨行俠教頭奇德(Jason Kidd),登上史上第2,他賽後在休息室哽咽感謝馬刺隊友,「離開我的家人,你們成了我的家人。我知道在球場上,我很難相處,但我只是喜歡打球。」

Chris Paul got extremely emotional & choked up when talking to his San Antonio Spurs teammates about how special it is to move into 2nd place on the NBA’s all-time assists list ????❤️



“I’m so grateful. To be away from my family, y’all became my family. I know I’m a lot to deal… pic.twitter.com/3dWCOD38MQ