「控球之神」保羅登歷史助攻榜第2　哽咽謝隊友：我很難相處

記者游郁香／綜合報導

邁入生涯第20季的「控球之神」保羅(Chris Paul)，今(9)日對戰鵜鶘一役迎來偉大的里程碑，他的總助攻數來到1萬2099次，正式超越現任獨行俠教頭奇德(Jason Kidd)，登上史上第2，他賽後在休息室哽咽感謝馬刺隊友，「離開我的家人，你們成了我的家人。我知道在球場上，我很難相處，但我只是喜歡打球。」

Chris Paul got extremely emotional & choked up when talking to his San Antonio Spurs teammates about how special it is to move into 2nd place on the NBA’s all-time assists list ????❤️



“I’m so grateful. To be away from my family, y’all became my family. I know I’m a lot to deal… pic.twitter.com/3dWCOD38MQ — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) December 9, 2024

儘管有些人不喜歡保羅在場上的作風，但沒有人會質疑這位5屆助攻王、6屆抄截王，是現役的「控球之神」，他今日在馬刺主場面對鵜鶘，第2節還剩7分06秒，他在底線把球傳給「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)砍三分，這是他生涯第1萬2092次助攻，正式超越奇德的1萬2091次，登上歷史榜第2。

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▲控球之神保羅竄升歷史助攻榜第2。（圖／達志影像／美聯社，下同）

39歲的保羅這一戰先發上場31分鐘，貢獻6分、10助攻、6籃板和2抄截，幫助馬刺以121比116終結3連敗。在今日比賽之前，他以場均8.5助攻名列本季聯盟第6，助攻率41%也高居第7，依舊寶刀未老，他至今也還是鵜鶘和快艇的隊史助攻王。

保羅目前生涯總助攻數來到1萬2099次，與第1史塔克頓(John Stockton)的1萬5806次，相差3707次，生涯已進入尾聲的他，無緣挑戰史上第1的紀錄。歷史助攻榜第4是湖人天王詹姆斯(LeBron James)的1萬1219次，第5則是「飄髮哥」奈許(Steve Nash)的1萬335次。

這個休賽季才以1年1050萬美元的價碼轉戰馬刺的保羅，賽後收到一個紀念品框，裡面展示了不同時期的他，聖城隊友一起在休息室祝賀他，他發表感言時情緒激動，眼眶含著淚水，「我非常感激。離開我的家人，你們成了我的家人。我知道在球場上，我很難相處，但我只是喜歡打球。我希望你們都有機會像我一樣打這麼久的球，所以，非常感謝。」