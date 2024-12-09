「英雄哥」希洛單節19分奠勝基　熱火主場退騎士奪3連勝

▲「英雄哥」希洛（Tyler Herro）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密熱火今（9日）在主場迎戰聯盟榜首克里夫蘭騎士，本戰熱火團隊外線火力四射，以44%的命中率投進16顆，其中「英雄哥」希洛（Tyler Herro）第三節狂砍19分最為亮眼，終場熱火122比113擊敗騎士，收下3連勝。

開賽熱火表現強勢，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與阿德巴約（Bam Adebayo）聯手率隊打出13比6開局，暫停過後騎士靠著尼昂（Georges Niang）、拉佛特（Caris LeVert）接連外線進球予以回應，節末騎士回敬13比2反擊，首節結束25比21領先。

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次節主場熱火在攻防兩端都更勝騎士一籌，替補上陣的羅齊爾（Terry Rozier）與射手羅賓森（Duncan Robinson）輪番在中長距離進攻得手、阿德巴約和布萊恩（Thomas Bryant）在禁區攻勢也有所建樹，熱火在第二節打出38對26的猛攻，以59比51、帶著8分領先進入中場休息。

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易籃後第三節熱火希洛上演個人進攻秀，希洛單節9投6中（4記三分）、三罰全進狂砍19分，幫助球隊保持領先優勢；決勝節最後4分22秒，熱火替補後衛史密斯（Dru Smith）在同一次進攻中連續搶下兩個進攻籃板，導傳拿到球後史密斯在左邊底角命中三分，熱火將領先優勢擴大至112比99、13分差徹底擺脫騎士糾纏，終場熱火122比113收下近期3連勝。

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希洛19投10中攻下全場最高的34分，射手羅賓森貢獻23分，巴特勒挹注18分，阿德巴約繳出16分13籃板和6助攻的全能表現，羅齊爾14分。

騎士方面以賈蘭德（Darius Garland）的23分最高，尼昂拿下15分，莫布利（Evan Mobley）上半場因腳踝扭傷退場休息，離場前繳出4分3籃板的成績，一哥米歇爾（Donovan Mitchell）手感不佳16投5中僅得12分，騎士的戰績降至21勝4敗。