「英雄哥」希洛單節19分奠勝基　熱火主場退騎士奪3連勝

▲「英雄哥」希洛(Tyler Herro)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

邁阿密熱火今(9日)在主場迎戰聯盟榜首克里夫蘭騎士,本戰熱火團隊外線火力四射,以44%的命中率投進16顆,其中「英雄哥」希洛(Tyler Herro)第三節狂砍19分最為亮眼,終場熱火122比113擊敗騎士,收下3連勝。

開賽熱火表現強勢,「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)與阿德巴約(Bam Adebayo)聯手率隊打出13比6開局,暫停過後騎士靠著尼昂(Georges Niang)、拉佛特(Caris LeVert)接連外線進球予以回應,節末騎士回敬13比2反擊,首節結束25比21領先。

TB out here playing volleyball



Even better that it ended in a Jimmy slam pic.twitter.com/ycoBS1P7Vc