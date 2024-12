0比2落後連轟4球　切爾西客場逆轉熱刺穩居英超第2

▲帕爾默(Cole Palmer)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超勁旅切爾西今(9日)凌晨客場出戰托特納姆熱刺,即便開賽11分鐘就處於0比2落後,但切爾西還是靠著帕爾默(Cole Palmer)踢進兩記點球的率領之下,以4比3逆轉熱刺摘勝,持續縮小與榜首利物浦的積分差距。

切爾西左後衛庫庫雷利亞(Marc Cucurella)開局兩次防守失誤,導致熱刺在上半場第5、11分鐘靠著索蘭基(Dominic Solanke)與庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski)的進球取得2比0領先的夢幻開局,但比賽隔沒多久後卻風雲變色,切爾西翼鋒桑喬(Jadon Sancho)在第17分鐘踢進一記遠射,幫助球隊帶動氣勢,帕爾默在下半場第60分鐘通過點球將比分扳平,雙方戰至2比2,隨後切爾西徹底主導比賽。

費爾南德斯(Enzo Fernández)在第73分鐘接到傳球後大力射門幫助切爾西3比2反超,緊接著第84分鐘,帕爾默被熱刺薩爾(Pape Matar Sarr)犯規並親自操刀點球,帕爾默順利踢進單場第二記點球完成梅開二度,切爾西4比2擴大領先,即便熱刺隊長孫興慜在補時階段破門得手也無濟於事,最終切爾西4比3逆轉擊敗熱刺,以31分積分排名聯賽第二,與榜首利物浦的差距縮小為4分。

Panenka away to Spurs. It doesn't get better than this. #CFC | #TOTCHE pic.twitter.com/S3zdTgRNCD