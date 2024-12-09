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0比2落後連轟4球　切爾西客場逆轉熱刺穩居英超第2

▲▼帕爾默（Cole Palmer）。（圖／路透）

▲帕爾默（Cole Palmer）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超勁旅切爾西今（9日）凌晨客場出戰托特納姆熱刺，即便開賽11分鐘就處於0比2落後，但切爾西還是靠著帕爾默（Cole Palmer）踢進兩記點球的率領之下，以4比3逆轉熱刺摘勝，持續縮小與榜首利物浦的積分差距。

切爾西左後衛庫庫雷利亞（Marc Cucurella）開局兩次防守失誤，導致熱刺在上半場第5、11分鐘靠著索蘭基（Dominic Solanke）與庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）的進球取得2比0領先的夢幻開局，但比賽隔沒多久後卻風雲變色，切爾西翼鋒桑喬（Jadon Sancho）在第17分鐘踢進一記遠射，幫助球隊帶動氣勢，帕爾默在下半場第60分鐘通過點球將比分扳平，雙方戰至2比2，隨後切爾西徹底主導比賽。

費爾南德斯（Enzo Fernández）在第73分鐘接到傳球後大力射門幫助切爾西3比2反超，緊接著第84分鐘，帕爾默被熱刺薩爾（Pape Matar Sarr）犯規並親自操刀點球，帕爾默順利踢進單場第二記點球完成梅開二度，切爾西4比2擴大領先，即便熱刺隊長孫興慜在補時階段破門得手也無濟於事，最終切爾西4比3逆轉擊敗熱刺，以31分積分排名聯賽第二，與榜首利物浦的差距縮小為4分。

「這確實很痛苦，我們的開局很好，但隨後失去了羅梅羅（Cristian Romero），不得不進行人員調整，比賽的轉捩點迅速轉變。」熱刺主帥波斯特科格魯（Ange Postecoglou）賽後表示。

切爾西4比3獲勝後，目前保持七場不敗且最近四場英超比賽都獲勝，同時切爾西在聯賽中是進球最多的球隊，一共踢進35球，其中帕爾默正處於職業生涯的巔峰，總教練馬雷斯卡（Enzo Maresca）也自信說道，「前10或15分鐘我們丟了兩個簡單的進球，但總體來說我們掌控了比賽，球員們在場上和場下的反應非常強大。」

關鍵字： 足球英超熱刺切爾西帕爾默

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