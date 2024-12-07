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蟻人猛噴柯瑞垃圾話！灰狼痛扁勇士17分　咖哩嗆「馬上回來復仇」

記者游郁香／綜合報導

灰狼今(7)日到勇士主場踢館，兩位美國男籃隊友「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)、灣區天王柯瑞(Stephen Curry)在場上打嘴仗，艾德華茲飆出30分、9助攻率隊以107比90狂勝17分，賽後他對著「咖哩大神」大喊，對方和他約定會「馬上回來復仇」，因為雙方不到48小時後又要交手。

勇士昨(6)日終於止住5連敗，此戰迎回「雙核心」柯瑞與格林(Draymond Green)，團隊表現卻不盡理想，次節甚至單節只有15分進帳，陷入了雙位數落後，前場主將威金斯(Andrew Wiggins)與穆迪(Moses Moody)還分別因為右腳踝與左膝傷勢退場。

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▲▼勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

儘管柯瑞攻下23分、4助攻，仍不敵先發五虎得分全上雙的灰狼，明尼蘇達一哥艾德華茲手感發燙，單場18投11中砍下30分、9助攻，另有4籃板、2火鍋和1抄截，率隊以107比90輕鬆收下對勇士的對戰5連勝。值得一提的是，「蟻人」整場不斷與柯瑞互噴垃圾話，他還要勇士「回家去」，賽後兩人又有一番交流。

艾德華茲向《ESPN》節目《SportsCenter》透露雙方的對話，「今晚我們說了一些垃圾話。比賽結束後，我對著他大喊，柯瑞說，『馬上回來』，因為我們在一天半後又要對戰。我知道這會很艱難，所以我會做好準備。」

▲▼勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

被問到這是不是柯瑞能對他說的「最好的垃圾話」，艾德華茲回應，「不，他在場上肯定也會說垃圾話。」他還提到，自己不斷「提醒」灣區的歷史三分球王，自己本季三分命中率明顯提升，他的三分命中率從上季的35.7%進步到42.3%。

今日的比賽，鏡頭捕捉到有趣的一幕，艾德華茲在罰球線上對柯瑞噴垃圾話，當時「咖哩大神」正在投三分，下一個回合，勇士奇兵沃特斯三世(Lindy Waters III)命中追近比分的三分彈，柯瑞馬上跑過去對「蟻人」怒吼。

兩人在場上互動充滿較勁意味，不過柯瑞透露，艾德華茲最近才打電話請教他投籃，「這是兄弟情誼……我不想給他太多的知識，但你會想要回饋一些你在職業生涯中獲得的智慧，他今年顯然在三分線上的表現已經掌握得很好了。」

▲▼勇士柯瑞、灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞灰狼艾德華茲

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