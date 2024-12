生涯139次大三元排史上第3　金塊不敵騎士約基奇「里程悲」

▲約基奇(Nikola Jokic)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

丹佛金塊今(6日)客場挑戰東區榜首克里夫蘭騎士,當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)繳出27分、20籃板外加11助攻的「超級大三元」,生涯大三元次數139次正式超過魔術強森(Magic Johnson)獨居史上第3,無奈金塊本戰外線手感急凍,最終金塊114比126不敵騎士,約基奇也成「里程悲」。

Congrats to Nikola Jokić of the @nuggets for moving to 3rd on the all-time TRIPLE-DOUBLES list! pic.twitter.com/2iR8f4GxM6