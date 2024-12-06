生涯139次大三元排史上第3　金塊不敵騎士約基奇「里程悲」

▲約基奇（Nikola Jokic）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

丹佛金塊今（6日）客場挑戰東區榜首克里夫蘭騎士，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出27分、20籃板外加11助攻的「超級大三元」，生涯大三元次數139次正式超過魔術強森（Magic Johnson）獨居史上第3，無奈金塊本戰外線手感急凍，最終金塊114比126不敵騎士，約基奇也成「里程悲」。

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前兩節金塊雖然外線手感不佳，但還是能靠著小波特（Michael Porter Jr）近切攻籃以及約基奇的穿針引線與騎士周旋，比賽轉捩點發生在易籃後的第三節，騎士賈蘭德（ Darius Garland ）與一哥米歇爾（Donovan Mitchell）中距離以及切入頻頻得手、韋德（Dean Wade）和莫布利（Evan Mobley）在外線也挹注長程火力，單節騎士淨勝11分，帶著102比87的優勢進入決勝節。

決勝節金塊莫瑞（Jamal Murray）開局連進兩球率隊追分，戈登（Aaron Gordon）與約基奇在禁區也不斷製造騎士麻煩，金塊在比賽還剩3分37秒時一度將分差縮小至個位數，但關鍵時刻騎士及時回穩，拉佛特（Caris LeVert）、米歇爾各命中一記外線穩定軍心，最終騎士126比114收下勝利，讓約基奇的紀錄夜淪為「里程悲」。

Third most triple-doubles in NBA history belongs to Nikola Jokić pic.twitter.com/F1sUC46W5D — Denver Nuggets (@nuggets) December 6, 2024

本戰約基奇繳出27分、20籃板11助攻的超級大三元，生涯累積139次正式超越魔術強森獨居史上第3，排名前二的分別是「上古神獸」羅賓森（Oscar Robertson）的181次以及現任隊友衛斯布魯克（Russell Westbrook）的200次。

騎士方面，一哥米歇爾貢獻28分、6助攻，賈蘭德挹注24分，拉佛特21分，莫布利20分。