洛杉磯大陰天　快艇28分敗灰狼、湖人41分敗熱火

▲▼灰狼藍道。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間5日，快艇在主場迎戰灰狼，本戰客隊灰狼火力全開，首節就靠前鋒藍道（Julius Randle）單節狂轟16分，拉開與快艇的差距達到19分，後續3節快艇無力追趕，終場灰狼108比80輕取快艇。

今天洛杉磯湖人以93比134慘敗邁阿密熱火41分，根據Sportradar資料統計，今天洛杉磯兩支球隊（快艇、湖人）均以至少25分差距落敗，是自2005年4月18日以來的首次，當時快船輸給火箭25分，而湖人輸給勇士27分。

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本場比賽快艇在首節曾有領先，當時比數10比9，但灰狼打出一波18比4攻勢中扭轉局勢，灰狼前鋒藍道在這波攻勢拿下8分；「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）則挹注5分，單節打出33比14攻勢，進入次節。

雖然首節就握有19分保險，但灰狼在第2節絲毫沒有鬆懈，單節攻下26分，硬生生壓過快艇18分，半場結束時灰狼領先27分，比賽在上半場就定調，藍道半場就攻下20分，包括4記三分球。

IN THE 1ST QUARTER, JULIUS RANDLE WAS ON FIRE pic.twitter.com/IXG9ig3kXB — Digits Sports App (@Digits3App) December 5, 2024

第3節，快艇隊全員依然貧攻，單節只得18分，在前3節的單節得分都未破20分。快艇在第4節攻下30分，但為時已晚，終場80比108以28分差距敗給灰狼。本場灰狼最大領先優勢曾達到41分。

本場灰狼奪勝關鍵點在快攻得分，他們全場在快攻得分上以32比8壓倒性獲勝，尤其上半場是20比0，奠定了勝基。

勝隊灰狼以藍道表現最突出，登場26分鐘就得到20分、4助攻，包括4記三分球；中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）繳全能8分、9籃板、7助攻、5抄截成績，值得一提的是，戈貝爾本場未有任何失誤。

敗隊快艇主力球星哈登（James Harden）本場熄火，只得到5分、3籃板、3助攻，命中率是難堪的10投1中，但板凳上有奇兵收穫，海蘭德（Bones Hyland）砍下全隊最高18分，有5記三分球。