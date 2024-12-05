運動雲

>

洛杉磯大陰天　快艇28分敗灰狼、湖人41分敗熱火

▲▼灰狼藍道。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼灰狼藍道。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間5日，快艇在主場迎戰灰狼，本戰客隊灰狼火力全開，首節就靠前鋒藍道（Julius Randle）單節狂轟16分，拉開與快艇的差距達到19分，後續3節快艇無力追趕，終場灰狼108比80輕取快艇。

今天洛杉磯湖人以93比134慘敗邁阿密熱火41分，根據Sportradar資料統計，今天洛杉磯兩支球隊（快艇、湖人）均以至少25分差距落敗，是自2005年4月18日以來的首次，當時快船輸給火箭25分，而湖人輸給勇士27分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本場比賽快艇在首節曾有領先，當時比數10比9，但灰狼打出一波18比4攻勢中扭轉局勢，灰狼前鋒藍道在這波攻勢拿下8分；「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）則挹注5分，單節打出33比14攻勢，進入次節。

雖然首節就握有19分保險，但灰狼在第2節絲毫沒有鬆懈，單節攻下26分，硬生生壓過快艇18分，半場結束時灰狼領先27分，比賽在上半場就定調，藍道半場就攻下20分，包括4記三分球。

第3節，快艇隊全員依然貧攻，單節只得18分，在前3節的單節得分都未破20分。快艇在第4節攻下30分，但為時已晚，終場80比108以28分差距敗給灰狼。本場灰狼最大領先優勢曾達到41分。

本場灰狼奪勝關鍵點在快攻得分，他們全場在快攻得分上以32比8壓倒性獲勝，尤其上半場是20比0，奠定了勝基。

勝隊灰狼以藍道表現最突出，登場26分鐘就得到20分、4助攻，包括4記三分球；中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）繳全能8分、9籃板、7助攻、5抄截成績，值得一提的是，戈貝爾本場未有任何失誤。

▲▼灰狼藍道。（圖／達志影像／美聯社）

敗隊快艇主力球星哈登（James Harden）本場熄火，只得到5分、3籃板、3助攻，命中率是難堪的10投1中，但板凳上有奇兵收穫，海蘭德（Bones Hyland）砍下全隊最高18分，有5記三分球。

 
關鍵字： NBA灰狼藍道戈貝爾快艇哈登湖人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

12強奪冠對台灣有深遠意義！響尾蛇教練看好林昱珉上大聯盟

12強奪冠對台灣有深遠意義！響尾蛇教練看好林昱珉上大聯盟

南韓「仁川女神」前進台籃　富邦勇士簽金渡娥28日主場亮相

南韓「仁川女神」前進台籃　富邦勇士簽金渡娥28日主場亮相

高國豪批團隊「太自私」　攻城獅慘敗球員緊急閉門會議

高國豪批團隊「太自私」　攻城獅慘敗球員緊急閉門會議

12強後人氣暴漲！吉力吉撈被阿桑認出嚇一跳　資格賽再評估

12強後人氣暴漲！吉力吉撈被阿桑認出嚇一跳　資格賽再評估

挑戰踢鏟子戴安全帽！　他自信一踩：擊中要害

熱門新聞

盼成終身統一人！獅端超長約留陳傑憲　含選手、教練規劃

王建民點頭續任WBC資格賽投教！解密12強投手調度

唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣　期待教練角色帶來更多價值

日籍同窗將當古林睿煬翻譯！大巨蛋見證同學轟日本感動落淚

陳晨威帥照登WBSC首頁！專文讚台灣奪冠路：抗韓、美兩大關鍵戰役

殘酷！本季在NBA單場猛傳「21助攻」　鵜鶘培頓還是失業了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1獅10年約留陳傑憲！含選手、教練規劃

2王建民續任WBC投教！解密12強調度

3唐肇廷宣布引退：不打到最後一口氣

4日籍同窗當古林翻譯！同學轟日本哭了

5陳晨威登官網！專文讚台灣奪冠路

最新新聞

1林家正蹲捕頭腦好　葉總想福來喜

2高一劉任右飆個人最速　王建民親頒獎

3180巨投混血越級打怪！球探盯上旅外

4利物浦3比3客場戰平紐卡索聯

5國光獎金發4.6億　林郁婷領2090萬

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

陳傑憲好男人形象引迴響！　喊話：我已經結婚別有想像

陳傑憲見「陳太太暴增！」　喊話：我已經結婚別有想像

陳傑憲自曝私下是I人　餅總爆料：氣氛大師！

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366