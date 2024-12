洛杉磯大陰天　快艇28分敗灰狼、湖人41分敗熱火

▲▼灰狼藍道。(圖/達志影像/美聯社,下同)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間5日,快艇在主場迎戰灰狼,本戰客隊灰狼火力全開,首節就靠前鋒藍道(Julius Randle)單節狂轟16分,拉開與快艇的差距達到19分,後續3節快艇無力追趕,終場灰狼108比80輕取快艇。

今天洛杉磯湖人以93比134慘敗邁阿密熱火41分,根據Sportradar資料統計,今天洛杉磯兩支球隊(快艇、湖人)均以至少25分差距落敗,是自2005年4月18日以來的首次,當時快船輸給火箭25分,而湖人輸給勇士27分。

本場比賽快艇在首節曾有領先,當時比數10比9,但灰狼打出一波18比4攻勢中扭轉局勢,灰狼前鋒藍道在這波攻勢拿下8分;「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)則挹注5分,單節打出33比14攻勢,進入次節。

雖然首節就握有19分保險,但灰狼在第2節絲毫沒有鬆懈,單節攻下26分,硬生生壓過快艇18分,半場結束時灰狼領先27分,比賽在上半場就定調,藍道半場就攻下20分,包括4記三分球。

IN THE 1ST QUARTER, JULIUS RANDLE WAS ON FIRE pic.twitter.com/IXG9ig3kXB