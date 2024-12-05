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兩度落後仍無礙　利物浦3比3客場逼平紐卡索聯

▲沙拿（Mohamed Salah）。（圖／路透）

▲沙拿（Mohamed Salah）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

英超今（5日）凌晨迎來焦點戰，「紅軍」利物浦客場踢館「喜鵲」紐卡索聯；即便全場兩度落後，但利物浦還是靠著聯賽進球王沙拿（Mohamed Salah）下半場上演梅開二度的瘋狂表現下，以3比3逼平紐卡索聯，但由於切爾西和兵工廠都在這一輪賽事中取勝，因此利物浦在英超榜首領先的積分縮小至7分。

上半場第35分鐘，主場紐卡索聯率先發動進攻，伊薩克（Alexander Isak）接到吉馬良斯（Bruno Guimarães）的傳球，在禁區外大力抽射破門得分，紐卡索聯先馳得點取得1比0領先。

客隊利物浦在中場休息後進行了調整，第50分鐘麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）從後場送出直傳，沙拿接應後巧妙的將球送到瓊斯（Curtis Jones）腳下，後者以一記精湛的射門助隊1比1成功扳平比分。

第62分鐘紐卡索聯攻勢再起，戈登（Anthony Gordon）從左側內切後突破利物浦門將凱萊赫（Caoimhín Kelleher）破門得手，紐卡索聯2比1再度超前。

隨後利物浦進行三人換人調整，艾諾特（Trent Alexander-Arnold）、索博斯萊（Szoboszlai Dominik）和迪亞斯（Luis Diaz）上場；而艾諾特一上場就立刻發揮作用，第68分鐘他將球傳給跟進的沙拿，後者將球順利踢進，利物浦2比2再次將比分扳平。

第83分鐘利物浦攻勢再起，艾諾特在禁區內找到沙拿，後者快速轉身用左腳低射破門，利物浦3比2反超，然而沒想到比賽最後竟還出現反轉，第90分鐘紐卡索聯沙爾（Fabian Schär）利用利物浦門將凱勒赫對一次定位球的判斷失誤，趁機在後點滑倒破門，比賽三度扳平，最終雙方就以3比3握手言和，利物浦在英超榜首領先的積分則縮小至7分。

「我認為沙拿對比賽的影響很大，索博斯萊進場後表現得很好，迪亞斯也一樣，但總體來說，我們在下半場的表現比上半場要好得多，」利物浦主帥斯洛特（Arne Slot）賽後略為可惜的說道。

「上半場我們在對方的強度和無球時的積極打法上遇到了很多問題，積極的方式是好的，我們努力應對，但每次接觸對方就會被判黃牌，這對我們保持強度並不有幫助，但我們同時要給對方一些讚揚，他們比我們更強硬，他們迫使我們犯了太多錯誤，下半場我們擁有更多控球，表現得比上半場好，這也讓我們佔據了主動，也許對方很難保持上半場的強度，因此我們在下半場占據了主導地位，」斯洛特最後補充。

關鍵字： 足球英超紐卡索聯利物浦

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