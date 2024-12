兩度落後仍無礙　利物浦3比3客場逼平紐卡索聯

▲沙拿(Mohamed Salah)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

英超今(5日)凌晨迎來焦點戰,「紅軍」利物浦客場踢館「喜鵲」紐卡索聯;即便全場兩度落後,但利物浦還是靠著聯賽進球王沙拿(Mohamed Salah)下半場上演梅開二度的瘋狂表現下,以3比3逼平紐卡索聯,但由於切爾西和兵工廠都在這一輪賽事中取勝,因此利物浦在英超榜首領先的積分縮小至7分。

Mohamed Salah goes top of the Golden Boot rankings



His brace against Newcastle extended his scoring run to seven consecutive Premier League matches! pic.twitter.com/edVIF5XYGR