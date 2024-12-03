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2屆奧運金牌安賽龍退出年終賽　與周天成爭年度最佳男單

▲▼丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

在巴黎完成奧運金牌2連霸的丹麥羽球名將安賽龍(Viktor Axelsen)，今(3)日宣布因左腳傷勢退出11日開打的BWF年終賽，無緣挑戰4連冠紀錄，他是4名入圍年度最佳男單的選手之一，將與台灣一哥周天成、中國球王石宇奇以及同樣來自丹麥的好手安東森(Anders Antonsen)競爭此獎項。

安賽龍在巴黎奧運摘金，早早就鎖定年終賽門票，不過他在年終賽開打前1周突然宣布退賽，「很遺憾地告訴大家，我無法參加今年12月的HSBC年終總決賽了。我左腳的傷勢給我帶來了很多困擾，我被建議要立即處理這個問題，以避免長期的問題。」

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▲▼丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

「不能在杭州比賽讓我非常失望。我曾5度贏得這項賽事的冠軍，這是我巡迴賽中最喜愛的比賽之一，所以這對我來說是個難以接受的事實。然而，我的首要任務是先完全康復，然後再參加比賽。」安賽龍寫道。

2屆奧運金牌安賽龍也是今年最佳男單候選人之一，其他3位分別為台灣一哥周天成、中國球王石宇奇以及同樣來自丹麥的好手安東森，得獎名單將在12月9日的年終賽晚宴上揭曉。

關鍵字： BWF羽球安賽龍丹麥周天成

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