2屆奧運金牌安賽龍退出年終賽　與周天成爭年度最佳男單

在巴黎完成奧運金牌2連霸的丹麥羽球名將安賽龍(Viktor Axelsen),今(3)日宣布因左腳傷勢退出11日開打的BWF年終賽,無緣挑戰4連冠紀錄,他是4名入圍年度最佳男單的選手之一,將與台灣一哥周天成、中國球王石宇奇以及同樣來自丹麥的好手安東森(Anders Antonsen)競爭此獎項。

安賽龍在巴黎奧運摘金,早早就鎖定年終賽門票,不過他在年終賽開打前1周突然宣布退賽,「很遺憾地告訴大家,我無法參加今年12月的HSBC年終總決賽了。我左腳的傷勢給我帶來了很多困擾,我被建議要立即處理這個問題,以避免長期的問題。」

「不能在杭州比賽讓我非常失望。我曾5度贏得這項賽事的冠軍,這是我巡迴賽中最喜愛的比賽之一,所以這對我來說是個難以接受的事實。然而,我的首要任務是先完全康復,然後再參加比賽。」安賽龍寫道。

2屆奧運金牌安賽龍也是今年最佳男單候選人之一,其他3位分別為台灣一哥周天成、中國球王石宇奇以及同樣來自丹麥的好手安東森,得獎名單將在12月9日的年終賽晚宴上揭曉。

