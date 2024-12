吉迪本季首奪大三元領軍　公牛狂電籃網主場摘勝

▲吉迪(Josh Giddey)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥公牛今(3日)坐鎮主場迎戰籃網,公牛靠著澳洲後衛吉迪(Josh Giddey)奪下賽季首次大三元,在第三節徹底甩開籃網糾纏,最終就以128比102、26分差痛宰籃網,喜迎主場勝。

首節雙方29比29平分秋色後, 公牛在第二節還剩3分23秒時打出一波13比0的猛攻,以50比42領先,籃網方面則是靠著施洛德(Dennis Schroder)以及強森(Keon Johnson)的零星攻勢苦苦追趕,但公牛還是帶著6分優勢進入中場休息。

易籃後,第三節公牛逐漸拉開比分,弗塞維奇(Nikola Vucevic)遠投近切連拿11分、拉文(Zach LaVine)也在中距離方面得心應手,公牛合計在此節打出36對22的一輪猛攻,下半場一度領先達到29分,最終順利以128比102帶走比賽。

Matas Buzelis was HOOPIN.



20 pts | 7-10 FG | 4-5 from three | 2 blk pic.twitter.com/jflY5i59su