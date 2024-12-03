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吉迪本季首奪大三元領軍　公牛狂電籃網主場摘勝

▲吉迪（Josh Giddey）。（圖／路透）

▲吉迪（Josh Giddey）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥公牛今（3日）坐鎮主場迎戰籃網，公牛靠著澳洲後衛吉迪（Josh Giddey）奪下賽季首次大三元，在第三節徹底甩開籃網糾纏，最終就以128比102、26分差痛宰籃網，喜迎主場勝。

首節雙方29比29平分秋色後， 公牛在第二節還剩3分23秒時打出一波13比0的猛攻，以50比42領先，籃網方面則是靠著施洛德（Dennis Schroder）以及強森（Keon Johnson）的零星攻勢苦苦追趕，但公牛還是帶著6分優勢進入中場休息。

易籃後，第三節公牛逐漸拉開比分，弗塞維奇（Nikola Vucevic）遠投近切連拿11分、拉文（Zach LaVine）也在中距離方面得心應手，公牛合計在此節打出36對22的一輪猛攻，下半場一度領先達到29分，最終順利以128比102帶走比賽。

吉迪本戰繳出20分、13籃板和11助攻大三元的表現，這是他被交易至公牛後首度大三元，生涯大三元次數則來到12次；弗塞維奇貢獻21分、10籃板；布澤利斯（Matas Buzelis）20分；拉文18分。

籃網方面，施洛德16分最高；馬丁（Tyrese Martin）挹注15分；克拉斯頓（Nic Claxton）11分；板凳出發的懷特黑德（Dariq Whitehead）18分。

關鍵字： NBA芝加哥公牛吉迪

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