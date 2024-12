專訪／冠軍戰不惜受傷撲壘　潘傑楷：不能讓氣勢到日本隊

▲潘傑楷整屆賽會繳出3成13的打擊率,被日本體育媒體選入四強賽的全明星陣容。

圖文/鏡週刊

「安打轟吧!安打轟吧!潘傑楷! oh oh oh oh oh oh oh」本屆世界12強棒球賽,30歲才第一次入選中華隊的潘傑楷,可說是收最多球迷道歉表的人。賽前不被看好,承受網路大量惡言攻擊,但對戰美國時,他在5局上一記關鍵陽春砲,帶起台灣隊氣勢,成為台灣隊史第2位在國際賽三大賽砲轟美國隊的打者;冠軍戰7局上,他擊出滾地球後奮力撲向一壘,雖最後被判出局,但全場沸騰,他的拚勁也感動上萬球迷。

「那時台灣隊領先4分,但大家都沒有放鬆,我前面原本有很好的得分機會,前一棒沒有打回來,如果我再沒打到,氣勢可能會到日本隊,所以想盡辦法要得分,不管怎樣一定要得!」國家隊解散隔2天,潘傑楷從台南到台北接受《鏡週刊》專訪,身高184的他,換上西裝,隨便拍都是耀眼的模特兒,但他的棒球之路,卻歷經長長的幽暗隧道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在台東出生,潘傑楷愛上棒球是2000年的雅典奧運。全民瘋棒球,他和關山部落哥哥姊姊用肥料袋摺成手套就玩起來,小學三年級加入少棒,之後一路在棒球體系升學,但成績總是差最優秀的選手一點,幾次和國手資格擦身而過,職棒選秀也是第5輪才進入統一獅,之後又是長達5、6年的撞牆期,直到今年才站穩一軍先發,拿下生涯首座最佳9人三壘手獎,替補進國家隊,且是唯一以三壘手身份入選者。

「總教練往我身上賭,我就沒有想過要讓他輸。」潘傑楷回憶,第一次進國家隊,他一直覺得自己比別人差,到處討教,一直想做到別人的樣子,結果太過緊繃,對捷克交流賽表現不佳,更投入練習,又迷失自己,「熱身賽前,總教練跟我說:『你已經很好了,會選進來代表你就是今年賽季最好的三壘手,不需要再加強什麼』,我心情才放鬆下來。」

潘傑楷說,他在12強國家隊感受到前所未有的信任,是球隊獲勝關鍵,「因為大家都不被看好,更願意相信彼此,隊友間,無論誰上去,都相信他有能力幫助到球隊,不會誰上去就擔心。」他最感動是對戰日本時,他發生失誤,場上岳東華和朱育賢立刻告訴他沒關係,下一球再處理就好,「他們的眼神很誠懇,是真心肯定,不是安慰、敷衍,你感受到,真的會對自己比較有信心。」

賽後記者會,潘傑楷穿上台灣T,自我介紹:「我是來自台灣的潘選手。」他沒想到小小的舉動能凝聚國人的士氣、後續台灣T熱賣十萬件,也沒想過可能得罪什麼人,此舉單純是他替補進國家隊的心願:「如果大家都選擇辭退,台灣的棒球怎麼讓世界看見?我那時想說,如果有機會,我要讓世界知道台灣棒球的成績,也要讓那些辭退的人知道,我有能力讓台灣被看見。」



更多鏡週刊報導

【鏡相人間】102張王牌 台灣封王團隊第一手專訪

【102張王牌】從被自家球迷噓到年度最佳三壘手 「原來是我封閉自己」 潘傑楷專訪

【102張王牌】賽後看影片才知道自己怎麼投 「我眼裡只有我跟對手」 張奕專訪