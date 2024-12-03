專訪／冠軍戰不惜受傷撲壘　潘傑楷：不能讓氣勢到日本隊

▲潘傑楷整屆賽會繳出3成13的打擊率，被日本體育媒體選入四強賽的全明星陣容。

圖文／鏡週刊

「安打轟吧！安打轟吧！潘傑楷！ oh oh oh oh oh oh oh」本屆世界12強棒球賽，30歲才第一次入選中華隊的潘傑楷，可說是收最多球迷道歉表的人。賽前不被看好，承受網路大量惡言攻擊，但對戰美國時，他在5局上一記關鍵陽春砲，帶起台灣隊氣勢，成為台灣隊史第2位在國際賽三大賽砲轟美國隊的打者；冠軍戰7局上，他擊出滾地球後奮力撲向一壘，雖最後被判出局，但全場沸騰，他的拚勁也感動上萬球迷。

「那時台灣隊領先4分，但大家都沒有放鬆，我前面原本有很好的得分機會，前一棒沒有打回來，如果我再沒打到，氣勢可能會到日本隊，所以想盡辦法要得分，不管怎樣一定要得！」國家隊解散隔2天，潘傑楷從台南到台北接受《鏡週刊》專訪，身高184的他，換上西裝，隨便拍都是耀眼的模特兒，但他的棒球之路，卻歷經長長的幽暗隧道。

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在台東出生，潘傑楷愛上棒球是2000年的雅典奧運。全民瘋棒球，他和關山部落哥哥姊姊用肥料袋摺成手套就玩起來，小學三年級加入少棒，之後一路在棒球體系升學，但成績總是差最優秀的選手一點，幾次和國手資格擦身而過，職棒選秀也是第5輪才進入統一獅，之後又是長達5、6年的撞牆期，直到今年才站穩一軍先發，拿下生涯首座最佳9人三壘手獎，替補進國家隊，且是唯一以三壘手身份入選者。

「總教練往我身上賭，我就沒有想過要讓他輸。」潘傑楷回憶，第一次進國家隊，他一直覺得自己比別人差，到處討教，一直想做到別人的樣子，結果太過緊繃，對捷克交流賽表現不佳，更投入練習，又迷失自己，「熱身賽前，總教練跟我說：『你已經很好了，會選進來代表你就是今年賽季最好的三壘手，不需要再加強什麼』，我心情才放鬆下來。」

潘傑楷說，他在12強國家隊感受到前所未有的信任，是球隊獲勝關鍵，「因為大家都不被看好，更願意相信彼此，隊友間，無論誰上去，都相信他有能力幫助到球隊，不會誰上去就擔心。」他最感動是對戰日本時，他發生失誤，場上岳東華和朱育賢立刻告訴他沒關係，下一球再處理就好，「他們的眼神很誠懇，是真心肯定，不是安慰、敷衍，你感受到，真的會對自己比較有信心。」

賽後記者會，潘傑楷穿上台灣T，自我介紹：「我是來自台灣的潘選手。」他沒想到小小的舉動能凝聚國人的士氣、後續台灣T熱賣十萬件，也沒想過可能得罪什麼人，此舉單純是他替補進國家隊的心願：「如果大家都選擇辭退，台灣的棒球怎麼讓世界看見？我那時想說，如果有機會，我要讓世界知道台灣棒球的成績，也要讓那些辭退的人知道，我有能力讓台灣被看見。」



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