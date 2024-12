1張爭議紅牌引發大規模踩踏事件！　幾內亞足球賽至少56死數十傷

▲幾內亞足球賽爆發大規模踩踏事件 至少56死數十傷。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

幾內亞東南部恩澤雷科雷市近期舉辦的一場足球錦標賽中,發生大規模踩踏事件,至今尚未有關於死傷人數的精確資訊(政府報告為56人死亡、數十人受傷),其中一名目擊者受訪時描述當時混亂的場面。

A controversial refereeing decision sparked violence and a crush at a soccer match in southeast Guinea, killing 56 people, according to a provisional toll, the government said https://t.co/aLctaXGCFY pic.twitter.com/tJ8vEjpkCR [廣告]請繼續往下閱讀... December 2, 2024

根據路透社報導指出,這起事件發生在台灣時間12月1日下午,一場由幾內亞軍事領袖敦布亞(Mamadi Doumbouya)舉辦的足球錦標賽決賽,地點位於幾內亞恩澤雷科雷的體育場,客隊則是拉貝(Labe)。

政府聲明表示,球迷們投擲石塊,導致恐慌和人群擠壓,官員當時承諾立刻進行調查;現場目擊者受訪時說,比賽第82分鐘的一張爭議性紅牌引發了暴力,「石塊投擲開始了,警方也加入其中,發射了催淚瓦斯。在隨後的混亂中,我看到有人倒在地上,女孩和孩子被踩在腳下,這太可怕了。」

Dozens of soccer fans, including children, were killed in a stampede in southern Guinea.



Security forces tried to quell clashes during a football match at a crowded stadium, local media reported https://t.co/s9UAkRNiR6 pic.twitter.com/kI3rt7VZLl — Sky News (@SkyNews) December 2, 2024

前總統孔德(Alpha Condé)隨後提到,這場活動的組織非常混亂,並且恰逢國家處於不穩定的時刻,幾內亞目前正在等待敦布亞在2021年政變後履行舉行選舉的承諾。

「在一個已經充滿緊張和限制的背景下,這場悲劇凸顯了不負責任組織的危險,」孔德在一份聲明中說道。

At least 56 people were killed and scores injured in a stampede at a soccer stadium in southern Guinea, in West Africa, on Sunday following clashes between fans, the government said#ArianaNews #soccer #stadium #Guinea #Africa #fans pic.twitter.com/vTUntz1wED — Ariana News (@ArianaNews_) December 2, 2024

一名不具名的政府官員也強調,許多受害者是未成年人,他們在警方開始使用催淚瓦斯後陷入混亂,該官員描述了混亂和困惑的場面,家長在受害者正式統計前已經取回死者的遺體。

反對派團體「變革與民主國家聯盟」表示,當局應為組織這些比賽負責,這些比賽旨在為敦布亞爭取政治支持,違反了過渡憲章,而軍事政權截至今日尚未對這一指控作出回應。