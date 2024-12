爵士「準絕殺」竟被教頭毀了！　詹皇投進1萬5000球里程碑險勝

Will Hardy called a timeout as Collin Sexton scored a go-ahead bucket ???? The Jazz lost 105-104. pic.twitter.com/z92jwOsIF7

記者游郁香/綜合報導

過去5戰4敗的湖人今(2)日到爵士主場踢館,洛城最後5分半鐘保有9分領先,卻在終場前31秒被追到僅剩1分差,多虧猶他主帥哈迪(Will Hardy)「幫忙」,哈迪在自家主控塞克斯頓(Collin Sexton)上籃的過程中喊暫停,這記「準絕殺」因此不算,紫金軍團終場以105比104險勝。

▲湖人詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

這個月底就要度過40歲生日的詹姆斯(LeBron James),近來完全失去外線手感,包含此戰三分9投0中在內,他3場三分球累計15投0中,不過他今日仍攻下27分、14助攻、5籃板,外帶2火鍋的全能數據,他末節包辦10分,當爵士靠著三分打追到1分差,他在終場前41秒回敬切入拋投。

▲爵士塞克斯頓。(圖/達志影像/美聯社)

不過這場比賽勝負的關鍵意外落在爵士教頭哈迪身上,最後31.1秒,猶他中鋒凱斯勒(Walker Kessler)拿下兩分,爵士僅以104比105落後1分,隨後詹姆斯三分出手不進,凱斯勒抓下籃板,猶他主控塞克斯頓切入上籃拋進兩分,無奈他上籃過程中,教頭哈迪喊了暫停,這記準絕殺因此不算。

湖人最後就在哈迪的「幫忙」之下,以105比104保住勝果,洛城球迷紛紛笑稱,哈迪是這場比賽的MVP,不過爵士記者拉森(Andy Larsen)指出,如果哨音沒有響起,洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)也會把球搧掉,「一眉哥」賽後也證實自己會這麼做,「我應該會把它蓋掉。」

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 2nd player in NBA history to record 15,000 field goals made! pic.twitter.com/54cDlYBUjO