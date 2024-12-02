爵士「準絕殺」竟被教頭毀了！　詹皇投進1萬5000球里程碑險勝

Will Hardy called a timeout as Collin Sexton scored a go-ahead bucket ????



The Jazz lost 105-104. pic.twitter.com/z92jwOsIF7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 2, 2024

記者游郁香／綜合報導

過去5戰4敗的湖人今(2)日到爵士主場踢館，洛城最後5分半鐘保有9分領先，卻在終場前31秒被追到僅剩1分差，多虧猶他主帥哈迪(Will Hardy)「幫忙」，哈迪在自家主控塞克斯頓(Collin Sexton)上籃的過程中喊暫停，這記「準絕殺」因此不算，紫金軍團終場以105比104險勝。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

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這個月底就要度過40歲生日的詹姆斯(LeBron James)，近來完全失去外線手感，包含此戰三分9投0中在內，他3場三分球累計15投0中，不過他今日仍攻下27分、14助攻、5籃板，外帶2火鍋的全能數據，他末節包辦10分，當爵士靠著三分打追到1分差，他在終場前41秒回敬切入拋投。

▲爵士塞克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

不過這場比賽勝負的關鍵意外落在爵士教頭哈迪身上，最後31.1秒，猶他中鋒凱斯勒(Walker Kessler)拿下兩分，爵士僅以104比105落後1分，隨後詹姆斯三分出手不進，凱斯勒抓下籃板，猶他主控塞克斯頓切入上籃拋進兩分，無奈他上籃過程中，教頭哈迪喊了暫停，這記準絕殺因此不算。

湖人最後就在哈迪的「幫忙」之下，以105比104保住勝果，洛城球迷紛紛笑稱，哈迪是這場比賽的MVP，不過爵士記者拉森(Andy Larsen)指出，如果哨音沒有響起，洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)也會把球搧掉，「一眉哥」賽後也證實自己會這麼做，「我應該會把它蓋掉。」

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 2nd player in NBA history to record 15,000 field goals made! pic.twitter.com/54cDlYBUjO — NBA (@NBA) December 2, 2024

戴維斯此役攻下33分、11籃板的雙十數據，另有2抄截、1火鍋，他的搭檔詹姆斯迎來一項里程碑，生涯進球數突破1萬5000顆，名列史上第2，僅次於賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的1萬5837球。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）