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田中將大回樂天4季僅20勝震撼離隊　巨人傳奇：他只是運氣不佳

▲田中將大。（圖／翻自樂天官方FB粉絲團）

▲田中將大。（資料照／取自樂天官方臉書）

記者游郁香／綜合報導

曾創下日本職棒例行賽跨季26連勝紀錄的「神之子」田中將大，上周在世界12強賽金牌戰前夕拋出「離隊震撼彈」，他2021年從洋基重返東北樂天金鷲，近4年僅拿下20勝，上季更是生涯首度0勝投，不過現任巨人二軍監督桑田真澄相信這位36歲資深強投將再次奮起，直言他這3年只是「運氣不佳」。

田中將大保有日本職棒例行賽跨季26連勝紀錄，若把季後賽加進去，更是2年跨季30連勝，創下3項金氏世界紀錄，他2014年赴美挑戰大聯盟，也曾兩度進入全明星賽，現在他距離美日通算的生涯200勝僅差3場，不過令人意外的是，他上周突然宣布離開老東家樂天。

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讀賣巨人二軍監督桑田真澄今(1)日與前巨人王牌投手上原浩治一起作客TBS節目「星期天早晨」，談到恢復自由身的田中將大。上原浩治表示，「從他的表情來看，其實他是想繼續在樂天打球的。我們這些外人並不知道他被告知了什麼，但顯然不是好消息，所以他自己可能無法接受，因此決定去其他球隊。」

▲日本職棒樂天隊投手田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

▲田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

田中將大日前曾公開解釋自己離隊的原因，他透露球團告知他可能大幅減薪，「雖然收到(下賽季的)報價，但我個人認為在球隊中已經沒有我的位置了。」他更直言，感覺自己已不被期待。

在巨人二軍監督桑田真澄看來，田中將大上季接受右手肘手術，對他產生很大的影響，「手術後身體無法如願運作。」不過桑田相信田中新賽季仍然能有所作為，「我認為他可以做到。」

桑田真澄指出，田中將大回到樂天後，近4年總共只拿下20勝，純粹是運氣不好。田中2021年投了155又2/3局，取得4勝9敗；2022年投了163局，拿下9勝12敗；2023年投了139又1/3局，繳出7勝11敗；上季投了5局，0勝1敗。

▲田中將大。（圖／截自WBSC推特）

▲田中將大。（圖／截自WBSC推特）

桑田真澄注意到田中的投球局數，他每年平均投超過150局，「每年能投超過150局的選手在聯盟中大概只有5、6個人。即使先發投手表現出色，如果隊伍不拿分，他也贏不了，所以我認為田中的運氣非常不好。實際上，他的表現足以讓他在過去3年(2021年到2023年)取得更好的成績。」

桑田真澄補充道，「今年由於傷病影響，他無法多投球。我認為明年他會有所表現，希望他能達成200勝的成就。」

關鍵字： 日職棒球田中將大東北樂天金鷲MLB洋基

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