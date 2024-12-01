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柯瑞歸隊勇士4連敗　柯爾直言NBA很殘酷：4場前我們還在世界之巔

記者游郁香／綜合報導

以12勝3敗開啟本季的勇士，近期突然陷入低潮，包括今(1)日以105比113不敵太陽在內，已經連輸了4場，排名下滑到西區第4，主帥柯爾(Steve Kerr)直言這就是NBA，一個競爭激烈而殘酷的聯盟，「4場比賽前，我們還在世界之巔，大家都很開心。」

勇士今日到鳳凰城作客再次變陣，雙膝出現肌腱炎的天王柯瑞(Stephen Curry)回歸，「奇兵」沃特斯三世(Lindy Waters III)重返替補，後場新星波傑姆斯基(Brandin Podziemski)則繼續留在先發陣容。儘管「咖哩大神」攻下全隊最高的23分，單場20投卻僅8中，命中率跌破4成，手感低迷。

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▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞（右）。（圖／達志影像／美聯社）

勇士上半場就落後多達17分，在柯瑞帶隊反攻之下，灣區軍團一度在第3節結束時將差距縮小到78比85、7分差，並在決勝節末段打出9比0攻勢，追近到99比105，但太陽頭牌杜蘭特(Kevin Durant)終場前1分42秒的三分彈，潑了金州很大一盆冷水。

太陽最終就在少了3巨頭之一畢爾(Bradley Bea)、當家中鋒紐基奇(Jusuf Nurkic)也缺陣的情況下，以113比105將勝利留在主場，團隊單場飆進18顆三分球，賞給勇士4連敗。

▲▼勇士天王柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞（左）。（圖／達志影像／美聯社）

勇士主帥柯爾直言，「這就是現實，這是NBA，是一個競爭激烈而殘酷的聯盟。4場比賽前，我們還在世界之巔，大家都很開心。現在我們連輸4場，所有人都很生氣。」

柯瑞則談到自己雙膝的肌腱炎，他表示這是之前沒遇過的情況，「如果不處理好的話，這有可能成為一個持續困擾我的問題。」他不諱言隨著在賽場征戰越來越多年，可能會有更多「問題」出現。

關鍵字： NBA勇士柯瑞柯爾太陽杜蘭特

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