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辰己涼介老爸批「誇張變裝」太過火　直指兒子被老婆利用變很怪

▲▼ 辰己涼介 。（圖／截自樂天X）

▲辰己涼介把自己塗成小金人 。（圖／截自樂天X）

記者游郁香／綜合報導

樂天金鷲外野手辰己涼介在世界12強金牌戰前放話，輸給台灣就要改練投手，之後他更與中華隊投手江國豪一連串互動，讓他在台灣一炮而紅。辰己涼介最近在日職頒獎典禮連續變裝，還化身「小金人」領取金手套獎，引起熱議，但他的舉動讓爸爸辰己浩三看不下去，痛批太過火，甚至把矛頭對準媳婦。

辰己涼介最近在日職年度頒獎典禮上，化身日本武士、開膛手傑克和穿上護身盔甲的將軍，更在金手套獎頒獎典禮上，以塗滿金箔「全身金光閃閃」的裝扮出現，在網路上引起正反兩面的評論，與他斷絕關係的爸爸辰己浩三接受日本媒體《Daily新潮》訪問時痛批，「再怎麼說也太過分了。」

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辰己浩三說，「我也是關西人（居住在兵庫縣），是看著吉本新喜劇長大的一代，我理解玩笑。但我認為不應該以讓周圍人感到不快的方式來搞笑。比如，如果想扮成武士，只需戴個簡單的假髮或穿上羽織，然後立刻換成正裝；如果想引人注目，只需戴個金色面具然後立即取下，這樣的程度是可以接受的，但這次實在是太過火了。」

辰己浩三向大家致歉，尤其是頒獎禮上的其他獲獎選手，「這不僅僅是辰己的頒獎典禮，辰己的行為可能讓其他選手感到不快。」他更警告兒子，「現在成績不錯還好說。有沒有考慮過走下坡的時候？棒球員的職業生涯不過十幾年，之後的人生還很長。如果繼續這種自我中心的行為，一旦不能打棒球了，周圍的人一定會離他而去。」

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

▲辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

辰己浩三透露，兒子從求學時代就很喜歡搞笑、引人注目，但不是那種不懂別人感受的人，他認為兒子是在與現在的妻子瑟莉娜在一起後，才變得很奇怪，兩人在去年1月結婚，「如果是普通的妻子，應該會勸誡丈夫不要得意忘形，以免遭到世人的批評。然而，那位妻子卻主動讓辰己進行這樣的表演。」

外送用▲▼辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻曝他答案。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

▲辰己涼介與老婆。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

辰己浩三直言，「不知道她是想自己出風頭，還是想通過YouTube賺點小錢，但辰己顯然被她利用了。」事實上，瑟莉娜在自己的YouTube頻道上發佈了頒獎典禮換裝場景等幕後花絮，她的表現就像一位「製作人」。

值得一提的是，由於父母強烈反對他和瑟莉娜結婚，辰己涼介與雙親斷絕了關係，辰己涼介很不滿老爸透過媒體放話，還在受訪時攻擊自己老婆，對此辰己浩三解釋，「如果不這樣做，我們的心意就無法傳達給他。所以我繼續接受採訪。他的母親也在家裡哭著說，『他到底什麼時候才能醒悟呢？』」

關鍵字： 12強棒球辰己涼介

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