中國羽壇女神未婚夫、搭檔接連宣布退休　奧運金牌組合成絕響

▲中國奧運混雙金牌「雅思組合」將成絕響。（圖／翻攝自Instagram）

記者游郁香／綜合報導

被公認是中國羽壇「最美」的混雙女神黃雅瓊，今年巴黎奧運攜手搭檔鄭思維奪金圓夢後，被男雙好手劉雨辰求婚，浪漫畫面羨煞旁人，奧運落幕後不久，劉雨辰就宣布退休，沒想到今(29)日換她的搭檔鄭思維決定退出國際賽場，「雅思組合」確定成為絕響，兩人將在年底的杭州年終總決賽最後一次合體。

30歲的黃雅瓊長相甜美、氣質出眾，是中國羽壇現役第一美女，她與鄭思維的混雙組合實力也是世界頂尖，兩人是今年巴黎奧運混雙金牌得主。「雅思組合」在奧運後就一路休戰至今，本周世界排名從第1下滑到第3，27歲的鄭思維今日宣布退出國際賽場，消息震撼各界。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中國羽壇混雙女神黃雅瓊的未婚夫劉雨辰、搭檔鄭思維接連宣布退休 。（圖／翻攝自Instagram）

鄭思維在個人微博解釋自己的決定，「從我的年齡來看目前才27歲，許多人期待我應該起碼打到洛杉磯甚至更久。從競技能力來看我們才剛拿完奧運會冠軍且還排名世界前列，為什麼突然就不打了。那麼我的答案是，這本就是我的人生規劃。無論今年的巴黎奧運會上我有沒有圓夢，我都會做出同樣的決定。」

鄭思維向球迷道歉，「我記得我好像我答應過你們明年還會打幾站，哈哈哈哈，對不起，我確實要食言了。」他強調，「我從來都不希望我的一生被人定義為『世界冠軍或奧運冠軍鄭思維』。目前的成就只是我人生的前半段路程，而已！」

▲鄭思維已是二寶爸，決定回歸家庭 。（圖／翻攝自Instagram）

促使鄭思維離開國際賽場的主因，是他想回歸家庭生活，他現在已是二寶爸，「我如果繼續奮戰在一線，一定和家人是聚少離多，我和嘟嘟在一起12年，真正的同居生活是在今年的奧運會之後。所以現在，我覺得是時候轉移我的重心了，事業家庭生活得到平衡才是我的終極目標。」

鄭思維預告，「雅思組合」的最後一場國際賽是杭州總決賽。值得一提的是，在巴黎奧運被浪漫求婚的黃雅瓊，未婚夫與混雙搭檔相繼宣布退休，她的下一步也引起關注。

▲中國羽壇女神黃雅瓊在巴黎奧運摘金後，被男友劉雨辰求婚 。（圖／翻攝自Instagram）