喬治十足把握七六人進季後賽　慘戰績史上僅8隊達成

▲▼七六人恩比德、羅瑞、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人本季戰績慘烈，截至台灣時間28日，七六人戰績僅為3勝13敗，全聯盟唯一比他們戰績更差的球隊是處於重建中的華盛頓巫師。儘管戰績不如預期，陣中明星前鋒喬治（Paul George）仍有十足把握能打回季後賽行列，「我百分百相信我們能做到，只要我們控制好能掌控的部分就行。」

從歷史角度看，七六人進季後賽的機率並不樂觀。在NBA歷史上，僅有8支球隊在賽季開季3勝13負或更差的情況下打進季後賽，且他們都在首輪就被淘汰。

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球隊 賽季 開季戰績 結果 鵜鶘 2021-22 2-14 季後賽首輪出局 七六人 2010-11 3-13 季後賽首輪出局 公牛 2004-05 3-13 季後賽首輪出局 太陽 1996-97 2-14 季後賽首輪出局 騎士 1984-85 2-14 季後賽首輪出局 公牛 1976-77 2-14 季後賽首輪出局 公牛 1967-68 1-15 季後賽首輪出局 活塞 1962-63 3-13 季後賽首輪出局

傷病是導致七六人開季戰績差的主因，喬治和一哥恩比德（Joel Embiid）分別只出戰了8場和4場，馬克西（Tyrese Maxey）本月月初也因腿筋拉傷缺席2週，至今也只出席10場。目前賽季將近四分之一過去，七六人的新三巨頭喬治、恩比德、馬克西本季僅共同上場6分鐘。

▲▼七六人三巨頭恩比德、馬克西、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治表示，「顯然，我們的戰力目前有些受限，但我們能控制的是繼續努力、保有能量，以及更加認真地完成每件事，我們會扭轉局面。」

對七六人而言，東區本賽季歷史性地疲弱是好消息，目前距離挑戰附加賽僅有3.5場勝差，距離東區前6也只差4.5場。