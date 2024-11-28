運動雲

>

喬治十足把握七六人進季後賽　慘戰績史上僅8隊達成

▲▼七六人喬治、恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼七六人恩比德、羅瑞、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人本季戰績慘烈，截至台灣時間28日，七六人戰績僅為3勝13敗，全聯盟唯一比他們戰績更差的球隊是處於重建中的華盛頓巫師。儘管戰績不如預期，陣中明星前鋒喬治（Paul George）仍有十足把握能打回季後賽行列，「我百分百相信我們能做到，只要我們控制好能掌控的部分就行。」

從歷史角度看，七六人進季後賽的機率並不樂觀。在NBA歷史上，僅有8支球隊在賽季開季3勝13負或更差的情況下打進季後賽，且他們都在首輪就被淘汰。

[廣告]請繼續往下閱讀...
球隊 賽季 開季戰績 結果
鵜鶘 2021-22 2-14 季後賽首輪出局
 七六人 2010-11  3-13   季後賽首輪出局
公牛  2004-05  3-13   季後賽首輪出局
 太陽 1996-97  2-14  季後賽首輪出局
 騎士 1984-85   2-14  季後賽首輪出局
公牛   1976-77  2-14  季後賽首輪出局
公牛   1967-68  1-15  季後賽首輪出局
活塞   1962-63  3-13  季後賽首輪出局

 

傷病是導致七六人開季戰績差的主因，喬治和一哥恩比德（Joel Embiid）分別只出戰了8場和4場，馬克西（Tyrese Maxey）本月月初也因腿筋拉傷缺席2週，至今也只出席10場。目前賽季將近四分之一過去，七六人的新三巨頭喬治、恩比德、馬克西本季僅共同上場6分鐘。

▲▼七六人三巨頭喬治、恩比德、馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼七六人三巨頭恩比德、馬克西、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治表示，「顯然，我們的戰力目前有些受限，但我們能控制的是繼續努力、保有能量，以及更加認真地完成每件事，我們會扭轉局面。」

對七六人而言，東區本賽季歷史性地疲弱是好消息，目前距離挑戰附加賽僅有3.5場勝差，距離東區前6也只差4.5場。

 

 

關鍵字： NBA喬治恩彼得馬克西七六人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

心靈捕手林家正上投手丘「悄悄話」　內容曝光

專訪／火腿72頁報告打動古林！與統一磨合轉機　餅總成就王牌

專訪／火腿72頁報告打動古林！與統一磨合轉機　餅總成就王牌

郭俊麟鏡頭下的12強封王時刻　撲進陳冠宇懷裡痛哭：退休了

郭俊麟鏡頭下的12強封王時刻　撲進陳冠宇懷裡痛哭：退休了

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

熱門新聞

中華隊溫柔婉拒日方　回台慶祝「1000瓶香檳去哪了？」真相曝光

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二「與日差距縮小」

陳子豪獲複數球隊鎖定　追逐超過5年大型合約

林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬想打國際賽：讓世界看見台灣

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

2快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

3陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

4林郁婷世界盃棄賽！　世界拳總回應了

5傑憲轉動巨大齒輪！古林渴望打國際賽

最新新聞

12屆世界大賽冠軍游擊手引退　克勞佛結束14年生涯

2喬治十足把握七六人進季後賽

3參賽權又受質疑　林郁婷勇於接受挑戰

4哈登飆本季新高43分　賞巫師13連敗

5詐大谷5.5億「水原又出奧步」！要求延後量刑宣判

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

吉力吉撈盜壘

【重溫精彩好球】 #朱育賢 關鍵再見雙殺寫歷史！

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366