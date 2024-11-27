運動雲

>

萊萬梅開二度歐冠生涯百球到手　巴薩3比0大勝布雷斯特

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第五輪今（27日）凌晨由西甲榜首巴塞隆納主場交手法甲排名第12的布雷斯特，巴薩靠著隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度的領軍之下，終場就以3比0收下大勝；萊萬也成為繼梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）後，第三位在歐冠比賽中個人進球數突破百球的球員。

比賽開始後，萊萬多夫斯基在第10分鐘被布雷斯特門將比佐（Marco Bizot）犯規，隨後成功主罰點球，幫助巴薩1比0首開紀錄，這記進球是萊萬職業生涯的第100個歐冠進球，達成個人里程碑。

下半場第66分鐘主場巴薩攻勢再起，奧爾默（Daniel Olmo）在一次精彩的個人突破中過掉兩名布雷斯特的防守球員，大力起腳後射門得分，巴薩將領先優勢擴大至2比0；傷停補時第92分鐘，萊萬在隊友巴爾德（Alejandro Balde）的助攻下，將球踢進遠角得分，上演梅開二度的同時終場巴薩就以3比0收下比賽，在主場喜迎大勝。

「我很高興，這是個非常棒的數字，101個歐冠進球，」賽後萊萬受訪時說道，「最近我們在西甲表現不好，但還有很多比賽要打，我們只需要耐心，最終我們會進更多的球，我們的目標是贏得每一場比賽，如果我能進球幫助球隊，那當然更好，我們必須直到賽季結束都贏下每一場比賽。」

根據官方統計數據指出，萊萬生涯首個歐冠進球是在2011年10月，當時他還效力於多特蒙德，攻進了對奧林匹亞科斯3比1勝利中的其中一球，在多特蒙德效力期間萊萬一共為球隊踢進17個歐冠進球。

轉會到拜仁慕尼黑後萊萬的歐冠進球數量開始暴增，在8個賽季、78場歐冠比賽中萊萬一共踢進69顆歐冠進球；兩年前萊萬加入巴薩，直至目前為止生涯共有101記歐冠進球，職業生涯最多歐冠進球紀錄保持者是C羅的140球，然後是梅西的129球。

榜單上的第四名是前皇馬球興本澤馬（Karim Benzema），他目前在沙特阿拉伯踢球，擁有90個歐冠進球，距離萊萬最近的現役球員則是他以前在拜仁的隊友穆勒（Thomas Müller），穆勒在歐冠生涯有54記進球。

關鍵字： 足球.歐冠萊萬巴薩

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

一局狂灌8分！台灣U12小將16:0摧毀中國　複賽開紅盤

一局狂灌8分！台灣U12小將16:0摧毀中國　複賽開紅盤

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

林昱珉「10年前嫩照」曝　賴清德曾期勉1點別跟王建民一樣

林昱珉「10年前嫩照」曝　賴清德曾期勉1點別跟王建民一樣

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

熱門新聞

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

一局狂灌8分！台灣U12小將16:0摧毀中國　複賽開紅盤

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

2郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

3日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

4一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

5日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

最新新聞

1林郁婷參賽資格又遭質疑　體育署力挺

2萊萬梅開二度歐冠生涯百球到手

3換光光！　戰神釋出洋將奧利佛

4快訊／馬龍來了！　粉絲擠爆桃機嗨喊：再來一球

5巫師吞12連敗　穩坐聯盟墊底爐主

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366