萊萬梅開二度歐冠生涯百球到手　巴薩3比0大勝布雷斯特

▲萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第五輪今(27日)凌晨由西甲榜首巴塞隆納主場交手法甲排名第12的布雷斯特,巴薩靠著隊長萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)梅開二度的領軍之下,終場就以3比0收下大勝;萊萬也成為繼梅西(Lionel Messi)與C羅(Cristiano Ronaldo)後,第三位在歐冠比賽中個人進球數突破百球的球員。

比賽開始後,萊萬多夫斯基在第10分鐘被布雷斯特門將比佐(Marco Bizot)犯規,隨後成功主罰點球,幫助巴薩1比0首開紀錄,這記進球是萊萬職業生涯的第100個歐冠進球,達成個人里程碑。

100 Champions League goals for Robert Lewandowski. Legend of the game! ???????? pic.twitter.com/N7AfTQeYXS

下半場第66分鐘主場巴薩攻勢再起,奧爾默(Daniel Olmo)在一次精彩的個人突破中過掉兩名布雷斯特的防守球員,大力起腳後射門得分,巴薩將領先優勢擴大至2比0;傷停補時第92分鐘,萊萬在隊友巴爾德(Alejandro Balde)的助攻下,將球踢進遠角得分,上演梅開二度的同時終場巴薩就以3比0收下比賽,在主場喜迎大勝。

「我很高興,這是個非常棒的數字,101個歐冠進球,」賽後萊萬受訪時說道,「最近我們在西甲表現不好,但還有很多比賽要打,我們只需要耐心,最終我們會進更多的球,我們的目標是贏得每一場比賽,如果我能進球幫助球隊,那當然更好,我們必須直到賽季結束都贏下每一場比賽。」

Robert Lewandowski becomes just the third player to hit 100 Champions League goals



Part of an elite list pic.twitter.com/movkjpMnvD