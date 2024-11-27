萊萬梅開二度歐冠生涯百球到手　巴薩3比0大勝布雷斯特

▲萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第五輪今（27日）凌晨由西甲榜首巴塞隆納主場交手法甲排名第12的布雷斯特，巴薩靠著隊長萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度的領軍之下，終場就以3比0收下大勝；萊萬也成為繼梅西（Lionel Messi）與C羅（Cristiano Ronaldo）後，第三位在歐冠比賽中個人進球數突破百球的球員。

比賽開始後，萊萬多夫斯基在第10分鐘被布雷斯特門將比佐（Marco Bizot）犯規，隨後成功主罰點球，幫助巴薩1比0首開紀錄，這記進球是萊萬職業生涯的第100個歐冠進球，達成個人里程碑。

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下半場第66分鐘主場巴薩攻勢再起，奧爾默（Daniel Olmo）在一次精彩的個人突破中過掉兩名布雷斯特的防守球員，大力起腳後射門得分，巴薩將領先優勢擴大至2比0；傷停補時第92分鐘，萊萬在隊友巴爾德（Alejandro Balde）的助攻下，將球踢進遠角得分，上演梅開二度的同時終場巴薩就以3比0收下比賽，在主場喜迎大勝。

ROBERT LEWANDOWSKI

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「我很高興，這是個非常棒的數字，101個歐冠進球，」賽後萊萬受訪時說道，「最近我們在西甲表現不好，但還有很多比賽要打，我們只需要耐心，最終我們會進更多的球，我們的目標是贏得每一場比賽，如果我能進球幫助球隊，那當然更好，我們必須直到賽季結束都贏下每一場比賽。」

Robert Lewandowski becomes just the third player to hit 100 Champions League goals



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根據官方統計數據指出，萊萬生涯首個歐冠進球是在2011年10月，當時他還效力於多特蒙德，攻進了對奧林匹亞科斯3比1勝利中的其中一球，在多特蒙德效力期間萊萬一共為球隊踢進17個歐冠進球。

轉會到拜仁慕尼黑後萊萬的歐冠進球數量開始暴增，在8個賽季、78場歐冠比賽中萊萬一共踢進69顆歐冠進球；兩年前萊萬加入巴薩，直至目前為止生涯共有101記歐冠進球，職業生涯最多歐冠進球紀錄保持者是C羅的140球，然後是梅西的129球。

榜單上的第四名是前皇馬球興本澤馬（Karim Benzema），他目前在沙特阿拉伯踢球，擁有90個歐冠進球，距離萊萬最近的現役球員則是他以前在拜仁的隊友穆勒（Thomas Müller），穆勒在歐冠生涯有54記進球。