快訊／大谷翔平奪國聯MVP！史上首位三度全票當選

▲▼大谷翔平奪國聯MVP。（圖／截自X:Los Angeles Dodgers）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟道奇隊的大谷翔平在22日（台灣時間）獲選為國聯最有價值球員（MVP）。繼2021年、2023年在美聯天使隊期間獲獎後，他連續第二年、生涯第三度獲得MVP殊榮。

如同過去兩次一樣，大谷翔平獲得全美棒球記者協會所有30位記者的第一名選票，達成「全票通過」。這也是史上首次有球員三度以全票當選MVP。他也是自1966年以來58年來第二位在兩個聯盟都獲獎的球員，更是首位連續兩年在不同聯盟獲獎者。這是他生涯第三座MVP獎，成為史上第11位且並列第二多MVP獎座的球員。

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大谷在加入道奇隊的第一年，繳出亮眼的打擊三圍：打擊率.301、54支全壘打、130分打點，連續第二年獲得全壘打王，同時也是日本球員首次獲得打點王，創下雙冠王紀錄。他還跑出59次盜壘，達成前所未有的「50轟50盜」偉業。他也成為史上首位以主要指定打擊者身份獲得MVP的球員。

國聯MVP最終候選人包括大谷翔平、大都會隊的林德（Francisco Lindor）和響尾蛇隊的馬堤（Ketel Marte）三人。在打擊成績方面，大谷遠超過其他兩人。雖然游擊手林德和二壘手馬堤在內野防守上貢獻良多，但在MVP評選中重要的綜合指標WAR（包含打擊、跑壘、守備等對球隊勝利的貢獻度）方面，大谷是9.2、林德是7.0、馬堤則是6.8。