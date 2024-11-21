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大聯盟盛讚陳傑憲大聯盟等級！再推猛打賞表現

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

台灣12強複賽首戰雖以0比2不敵委內瑞拉，但隊長陳傑憲繳出單場3安打的優異表現，再度引起大聯盟官網記者摩洛西（Jon Paul Morosi）關注。摩洛西在社群媒體即時追蹤他的表現，更大讚他具備挑戰美國職棒的實力。

「陳傑憲在12強賽展現出美國職棒等級的實力，」摩洛西日前透過翻譯採訪陳傑憲時提到。不過現年30歲的陳傑憲當時表示，自己未來仍會留在中華職棒。「如果我年紀再輕一點的話，我一定會把進軍美國職棒當作目標，讓台灣人為我感到驕傲。」

值得一提的是，摩洛西也提到，「雖然中華隊今日輸球，但無論接下來兩場比賽結果如何，都確定能在週日爭取獎牌。如果能摘下任何一面獎牌，將是台灣棒球自2001年世界盃以來最重要的成就。」

2001年世界盃棒球賽，至今仍是台灣棒球迷津津樂道的經典戰役。當年中華隊雖僅獲得季軍，但在亞洲球隊中表現最為出色，被譽為「亞洲第一」，在台灣棒球史上留下不朽印記。

陳傑憲本屆賽事持續維持火燙手感，連同今日3安打在內，已經締造12強賽連續5場敲安的個人紀錄，展現出強大的國際賽實力。即便因年齡因素無緣朝「美國夢」邁進，但他在國際賽場上的表現，已經讓台灣以他為榮。

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關鍵字： 陳傑憲中華職棒台灣棒球12強賽大聯盟

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