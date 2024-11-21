運動雲

>

美記者逛日本超商見包裝：這狗零食？　大谷隊友愛上東京拉麵

▲▼美國大聯盟官網記者克萊爾分享日本超商美食 。（圖／翻攝自Ｘ）

▲美國大聯盟官網記者克萊爾分享日本超商零食，看到包裝很困惑 。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

世界12強棒球賽4強複賽今(21)日在東京巨蛋開打，美國大聯盟官網記者克萊爾(Michael Clair)繼去年世界棒球經典賽後，再次來到日本採訪，十分喜愛日本飲食文化的他，在超商買了包裝上印有6隻萌犬的零食，忍不住困惑發問，「我不知道這是不是狗零食？」

美國大聯盟官網記者克萊爾在去年經典賽期間，屢次透過個人社群媒體X分享日本零食和便利商店甜點，這次12強複賽，他也來到東京採訪，抵達後馬上又去超商「搜刮」美食，他對7-11的雞蛋沙拉三明治讚不絕口，「請忽略這張可能是史上最糟糕的食物照片，只要要讓大家知道，日本便利商店的雞蛋沙拉三明治可能是地球上最棒的食物。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過克萊爾對一包印有6隻萌犬的零食感到困惑，「我不知道這是不是狗零食？」引來日本網友回復，「柴犬好可愛！裡面是人吃的喔！」還有人留言說，「雖然沒見過，但如果只看到這個包裝，我也會確認一下背面。」

▲▼美國大聯盟官網記者克萊爾分享日本超商美食 。（圖／翻攝自Ｘ）

▲美國大聯盟官網記者克萊爾分享日本超商美食 。（圖／翻攝自X）

包裝上的狗狗插圖出自日本插畫家Yasutel Ogoshi之手，他所繪製的「SHIBANBAN 微笑柴犬」擁有很高的人氣，這包零食是全家推出的鹹味薯條餅乾。

除了媒體，美國隊捕手奧基(Chris Okey)也愛上了東京拉麵，他去年效力天使隊時曾與大谷翔平搭配，目前則在道奇3A，「我在一番街吃了拉麵，真的非常美味。回到東京巨蛋酒店後，我只是隨便逛了逛，但我覺得那是一個很棒的區域。」

▲▼去年在天使曾與大谷翔平搭配的捕手奧基。（圖／達志影像／美聯社）

▲去年在天使曾與大谷翔平搭配的捕手奧基。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 12強棒球美國隊美國MLB大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台灣苦吞13K！0比2不敵委內瑞拉　陳傑憲猛打賞無用

台灣苦吞13K！0比2不敵委內瑞拉　陳傑憲猛打賞無用

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！　隊史首位「單屆2度猛打賞」

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！　隊史首位「單屆2度猛打賞」

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣　球迷笑：在看中職嗎

委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣　球迷笑：在看中職嗎

12強台委大戰11時開打！　最新賠率出爐

12強台委大戰11時開打！　最新賠率出爐

湖人撿到新人王？詹皇笑16隊搞砸了　戴維斯：我們只要催他投籃

湖人撿到新人王？詹皇笑16隊搞砸了　戴維斯：我們只要催他投籃

峮峮也來了！自費衝東蛋為台灣應援　感動各界協調成行

峮峮也來了！自費衝東蛋為台灣應援　感動各界協調成行

中華隊落敗「只差一顆球」　委內瑞拉教頭：兩邊表現都很棒

中華隊落敗「只差一顆球」　委內瑞拉教頭：兩邊表現都很棒

火燙！陳傑憲連5戰敲安　追平12強隊史紀錄

火燙！陳傑憲連5戰敲安　追平12強隊史紀錄

她開箱穿超火辣「童貞殺發熱衣」 好身材全都露！網：差點凍未條

熱門新聞

台灣苦吞13K！0比2不敵委內瑞拉　陳傑憲猛打賞無用

陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！　隊史首位「單屆2度猛打賞」

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣　球迷笑：在看中職嗎

12強台委大戰11時開打！　最新賠率出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣0比2吞敗　陳傑憲猛打賞無用

2陳傑憲手感太燙賽後被藥檢！

3台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

4台籃震撼彈！　譚傑龍遭特攻釋出

512強　委內瑞拉派「富邦悍將投手」對付台灣

最新新聞

1曾頌恩：應援聲嚇一跳！

2看不到台啦啦隊應援　日本球迷殘念

3「只差一顆球」　委教頭：都很棒

4陳傑憲猛打賞藥檢　自責跑二壘自殺

5林家正跪姿傳球「一次殺2個」！球迷：帥到爆炸

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

曾頌恩初登東京巨蛋練打又炸裂　打到螢幕笑稱怕被說破壞公物

12強台委大戰！　羅戈點名2打者：就看明天誰更厲害

外媒聚焦台灣三強打　曾豪駒期待以挑戰者姿態再戰日本

吉力吉撈、吳俊偉機場自彈自唱 #世界12強棒球錦標賽 #12強

戴培峰發豪語「打爆委內瑞拉」　富藍戈：沒這麼簡單

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366