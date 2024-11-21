美記者逛日本超商見包裝：這狗零食？　大谷隊友愛上東京拉麵

▲美國大聯盟官網記者克萊爾分享日本超商零食，看到包裝很困惑 。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

世界12強棒球賽4強複賽今(21)日在東京巨蛋開打，美國大聯盟官網記者克萊爾(Michael Clair)繼去年世界棒球經典賽後，再次來到日本採訪，十分喜愛日本飲食文化的他，在超商買了包裝上印有6隻萌犬的零食，忍不住困惑發問，「我不知道這是不是狗零食？」

美國大聯盟官網記者克萊爾在去年經典賽期間，屢次透過個人社群媒體X分享日本零食和便利商店甜點，這次12強複賽，他也來到東京採訪，抵達後馬上又去超商「搜刮」美食，他對7-11的雞蛋沙拉三明治讚不絕口，「請忽略這張可能是史上最糟糕的食物照片，只要要讓大家知道，日本便利商店的雞蛋沙拉三明治可能是地球上最棒的食物。」

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Please ignore the arguably worst food photo in history and just know that the Japanese convenience store egg salad sandwich is perhaps the greatest food on the planet pic.twitter.com/pBGulszYIc — Michael Clair (@michaelsclair) November 20, 2024

不過克萊爾對一包印有6隻萌犬的零食感到困惑，「我不知道這是不是狗零食？」引來日本網友回復，「柴犬好可愛！裡面是人吃的喔！」還有人留言說，「雖然沒見過，但如果只看到這個包裝，我也會確認一下背面。」

▲美國大聯盟官網記者克萊爾分享日本超商美食 。（圖／翻攝自X）

包裝上的狗狗插圖出自日本插畫家Yasutel Ogoshi之手，他所繪製的「SHIBANBAN 微笑柴犬」擁有很高的人氣，這包零食是全家推出的鹹味薯條餅乾。

除了媒體，美國隊捕手奧基(Chris Okey)也愛上了東京拉麵，他去年效力天使隊時曾與大谷翔平搭配，目前則在道奇3A，「我在一番街吃了拉麵，真的非常美味。回到東京巨蛋酒店後，我只是隨便逛了逛，但我覺得那是一個很棒的區域。」

▲去年在天使曾與大谷翔平搭配的捕手奧基。（圖／達志影像／美聯社）