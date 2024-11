美記者逛日本超商見包裝：這狗零食？　大谷隊友愛上東京拉麵

▲美國大聯盟官網記者克萊爾分享日本超商零食,看到包裝很困惑 。(圖/翻攝自X)

記者游郁香/綜合報導

世界12強棒球賽4強複賽今(21)日在東京巨蛋開打,美國大聯盟官網記者克萊爾(Michael Clair)繼去年世界棒球經典賽後,再次來到日本採訪,十分喜愛日本飲食文化的他,在超商買了包裝上印有6隻萌犬的零食,忍不住困惑發問,「我不知道這是不是狗零食?」

美國大聯盟官網記者克萊爾在去年經典賽期間,屢次透過個人社群媒體X分享日本零食和便利商店甜點,這次12強複賽,他也來到東京採訪,抵達後馬上又去超商「搜刮」美食,他對7-11的雞蛋沙拉三明治讚不絕口,「請忽略這張可能是史上最糟糕的食物照片,只要要讓大家知道,日本便利商店的雞蛋沙拉三明治可能是地球上最棒的食物。」

Please ignore the arguably worst food photo in history and just know that the Japanese convenience store egg salad sandwich is perhaps the greatest food on the planet pic.twitter.com/pBGulszYIc