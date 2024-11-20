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納達爾告別網壇　「請記得我是好人和追夢的孩子」

文／中央社

西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天在台維斯盃（Davis Cup）告別職業網壇後，說很慶幸自己無論是網球場內外都留下廣泛深遠的影響。

法新社報導，38歲的納達爾在本屆台維斯盃第一場男單賽事吞敗，丟掉第1點；「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）雖保住第2點，西班牙隊最終仍以1比2戰績不敵荷蘭隊，無緣晉級4強。

▲▼紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社）

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▲紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社）

納達爾生涯坐擁22座大滿貫金盃，征戰網壇23個年頭戰果輝煌。納達爾在西班牙馬拉加（Malaga）一場為他舉辦的封拍儀式中說：「我是安心踏實地告別網壇，因為我知道自己留下深遠的影響，且我真心認為不光是運動層面的影響，也包括個人。」

「我深知，如果大家只是單純欣賞我球場上的表現，我現在得到的關愛就不會是這樣。」納達爾對這一路來提攜他的貴人致謝，包括自兒時起就大多在他身邊指導的叔叔東尼（Toni Nadal）。

納達爾說：「冠軍數量計載的清清楚楚，因此無須多言應該人盡皆知；我反而更希望大家記得我是來自馬約卡（Mallorca）一個小村莊的好人。」

▲▼紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社）

「我很幸運，很小的時候村莊就有一個當網球教練的叔叔，也有一個從頭到尾都支持著我的一流家庭。」

「我希望外界記得我是個好人、是個追夢的孩子，達成了我當初完全無法想像的成就。」

馬拉加球場的這場儀式，除了湧進1萬多名球迷見證納達爾封拍，期間還播放向他致敬的影片。

退休瑞士名將費德瑞（Roger Federer）、塞爾維亞現役好手喬科維奇（Novak Djokovic）、同樣封拍的前英國網壇一哥莫瑞（Andy Murray）、美國女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）等，都感性在影片中留下訊息。

納達爾難掩激動地說：「我告別了職業網壇，而這一路走來我遇到很多好朋友。」 這位西班牙好手希望未來能擔任網壇「傑出大使」，還說自己不害怕退休生涯。

▲「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）

▲「紅土之王」納達爾。（圖／路透）

「我心情很平靜，因為我已經學到接下來該怎麼走下去。」

「我有很棒的家庭支持著我，我無論需要什麼，他們都日復一日幫助著我。」

關鍵字： 網球蠻牛納達爾西班牙

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