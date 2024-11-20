生涯「最後一舞」沒有遺憾！　納達爾：我已經傾盡全力

▲「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）在今（20日）台維斯盃八強賽中，以直落二敗給荷蘭贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），最終隊友也沒能完成逆轉，以1勝2敗遭淘汰；納達爾正式結束長達23年的輝煌生涯，他賽後表示，「我已經傾盡全力。」

「這是充滿情感的一天，」在台維斯盃八強賽中輸球後的納達爾說道，「我知道這可能是我作為職業網球運動員的最後一場比賽，比賽前的時刻特別感性，整體上有點難以處理，情緒非常多，我盡可能做好準備。」

Rafa Nadal during his retirement speech:



“The titles, numbers, they’re there. People probably know that. The way I’d like to be remembered more is like a good person from a small village in Mallorca.”



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贊舒爾普在耗時1小時51分鐘後擊敗納達爾，幫助荷蘭隊取得了八強賽的1比0領先，隨後登場的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以7比6（0）、6比3擊敗格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）扳回一城，比賽來到決勝點，艾卡拉茲與葛拉諾勒（Marcel Granollers）搭檔男雙，可惜以6（4）比7、6（3）比7敗給庫霍夫（Wesley Koolhof）、贊舒爾普，西班牙最終以1勝2敗遭荷蘭淘汰，也宣告納達爾輝煌的23年生涯正式畫下句點。

Rafa says gracias to fans in Malaga.



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在單打落敗後，納達爾表示，「我嘗試保持最佳的態度，投入必要的能量，無論結果如何，最後雖有一絲希望，但還是沒有成功，我的對手今天比我強，這就是事實。」

自從七月在巴黎奧運單打第二輪輸給喬科維奇（Novak Djokovic）後，納達爾就未參加過比賽，自那以來只在訓練場上保持狀態，然而納達爾覺得自己已經準備好，能在西班牙隊長費瑞爾（David Ferrer）的指揮下參與比賽。

VIDEO | ¡No llores Rafa! Nadal vive emotivo momento en la Copa Davis https://t.co/7oyoQ4omMm — El Imparcial de Oaxaca (@ImparcialOaxaca) November 20, 2024

「最終隊長決定讓我上場，我們知道這有點冒險，費瑞爾看過我們的訓練後，大家一致認為我是合適的人選，」納達爾說，「我試過了，但沒有成功，最終你無法控制自己的水平，只能控制態度、能量和決心，而這些並沒有讓我失望，我只是沒能做到讓西班牙隊拿下一分的程度。」

「如果可以，我希望每天都能經歷這樣的時刻，」當西班牙跟荷蘭在比賽中戰至1比1時納達爾提到，「但我想要的和對團隊最好的並不一定是一回事，一個人的感受未必是對團隊最有利的。」

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'The best sportsman in history'@RafaelNadal's legacy celebrated as an emotional 'King of Clay' retires from tennis



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「這並非因為我缺乏渴望，當然我有渴望，我在這裡正是因為我的渴望，但我希望情況能有轉機，我會繼續努力，在雙打或單打中做好準備，只是說，根據我在比賽中的表現，如果我是隊長，我不會選擇自己。」

「即使在我贏的時候，我也總是嚴厲且自我批評，為了改進，我總是會找出不足之處，但今天我不會苛責自己，我已經傾盡全力，這就是現實（指輸球）。」納達爾說道。