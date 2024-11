生涯「最後一舞」沒有遺憾！　納達爾：我已經傾盡全力

▲「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)在今(20日)台維斯盃八強賽中,以直落二敗給荷蘭贊舒爾普(Botic van de Zandschulp),最終隊友也沒能完成逆轉,以1勝2敗遭淘汰;納達爾正式結束長達23年的輝煌生涯,他賽後表示,「我已經傾盡全力。」

「這是充滿情感的一天,」在台維斯盃八強賽中輸球後的納達爾說道,「我知道這可能是我作為職業網球運動員的最後一場比賽,比賽前的時刻特別感性,整體上有點難以處理,情緒非常多,我盡可能做好準備。」

贊舒爾普在耗時1小時51分鐘後擊敗納達爾,幫助荷蘭隊取得了八強賽的1比0領先,隨後登場的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)以7比6(0)、6比3擊敗格里克斯普爾(Tallon Griekspoor)扳回一城,比賽來到決勝點,艾卡拉茲與葛拉諾勒(Marcel Granollers)搭檔男雙,可惜以6(4)比7、6(3)比7敗給庫霍夫(Wesley Koolhof)、贊舒爾普,西班牙最終以1勝2敗遭荷蘭淘汰,也宣告納達爾輝煌的23年生涯正式畫下句點。

在單打落敗後,納達爾表示,「我嘗試保持最佳的態度,投入必要的能量,無論結果如何,最後雖有一絲希望,但還是沒有成功,我的對手今天比我強,這就是事實。」

自從七月在巴黎奧運單打第二輪輸給喬科維奇(Novak Djokovic)後,納達爾就未參加過比賽,自那以來只在訓練場上保持狀態,然而納達爾覺得自己已經準備好,能在西班牙隊長費瑞爾(David Ferrer)的指揮下參與比賽。

「最終隊長決定讓我上場,我們知道這有點冒險,費瑞爾看過我們的訓練後,大家一致認為我是合適的人選,」納達爾說,「我試過了,但沒有成功,最終你無法控制自己的水平,只能控制態度、能量和決心,而這些並沒有讓我失望,我只是沒能做到讓西班牙隊拿下一分的程度。」

「如果可以,我希望每天都能經歷這樣的時刻,」當西班牙跟荷蘭在比賽中戰至1比1時納達爾提到,「但我想要的和對團隊最好的並不一定是一回事,一個人的感受未必是對團隊最有利的。」

「這並非因為我缺乏渴望,當然我有渴望,我在這裡正是因為我的渴望,但我希望情況能有轉機,我會繼續努力,在雙打或單打中做好準備,只是說,根據我在比賽中的表現,如果我是隊長,我不會選擇自己。」

「即使在我贏的時候,我也總是嚴厲且自我批評,為了改進,我總是會找出不足之處,但今天我不會苛責自己,我已經傾盡全力,這就是現實(指輸球)。」納達爾說道。