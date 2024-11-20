運動雲

>

生涯「最後一舞」沒有遺憾！　納達爾：我已經傾盡全力

▲「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）

▲「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）在今（20日）台維斯盃八強賽中，以直落二敗給荷蘭贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），最終隊友也沒能完成逆轉，以1勝2敗遭淘汰；納達爾正式結束長達23年的輝煌生涯，他賽後表示，「我已經傾盡全力。」

「這是充滿情感的一天，」在台維斯盃八強賽中輸球後的納達爾說道，「我知道這可能是我作為職業網球運動員的最後一場比賽，比賽前的時刻特別感性，整體上有點難以處理，情緒非常多，我盡可能做好準備。」

贊舒爾普在耗時1小時51分鐘後擊敗納達爾，幫助荷蘭隊取得了八強賽的1比0領先，隨後登場的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）以7比6（0）、6比3擊敗格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）扳回一城，比賽來到決勝點，艾卡拉茲與葛拉諾勒（Marcel Granollers）搭檔男雙，可惜以6（4）比7、6（3）比7敗給庫霍夫（Wesley Koolhof）、贊舒爾普，西班牙最終以1勝2敗遭荷蘭淘汰，也宣告納達爾輝煌的23年生涯正式畫下句點。

在單打落敗後，納達爾表示，「我嘗試保持最佳的態度，投入必要的能量，無論結果如何，最後雖有一絲希望，但還是沒有成功，我的對手今天比我強，這就是事實。」

自從七月在巴黎奧運單打第二輪輸給喬科維奇（Novak Djokovic）後，納達爾就未參加過比賽，自那以來只在訓練場上保持狀態，然而納達爾覺得自己已經準備好，能在西班牙隊長費瑞爾（David Ferrer）的指揮下參與比賽。

「最終隊長決定讓我上場，我們知道這有點冒險，費瑞爾看過我們的訓練後，大家一致認為我是合適的人選，」納達爾說，「我試過了，但沒有成功，最終你無法控制自己的水平，只能控制態度、能量和決心，而這些並沒有讓我失望，我只是沒能做到讓西班牙隊拿下一分的程度。」

「如果可以，我希望每天都能經歷這樣的時刻，」當西班牙跟荷蘭在比賽中戰至1比1時納達爾提到，「但我想要的和對團隊最好的並不一定是一回事，一個人的感受未必是對團隊最有利的。」

「這並非因為我缺乏渴望，當然我有渴望，我在這裡正是因為我的渴望，但我希望情況能有轉機，我會繼續努力，在雙打或單打中做好準備，只是說，根據我在比賽中的表現，如果我是隊長，我不會選擇自己。」

「即使在我贏的時候，我也總是嚴厲且自我批評，為了改進，我總是會找出不足之處，但今天我不會苛責自己，我已經傾盡全力，這就是現實（指輸球）。」納達爾說道。

關鍵字： ATP納達爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

日媒態度大轉變！台灣從12強弱隊變亞洲第二　點名小心3強打

日媒態度大轉變！台灣從12強弱隊變亞洲第二　點名小心3強打

巨人清出40人名單空間　鄧愷威遭到DFA

巨人清出40人名單空間　鄧愷威遭到DFA

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

最強會長也扛不住！大巨蛋又漏水害蔡其昌換位　遠雄再遭罰70萬

12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

12強奪冠賠率出爐「不敢再小看中華隊」　看好度僅次日本

長榮機長「東京巨蛋上空」熱血喊：中華隊加油　機艙內舉國旗嗨翻

長榮機長「東京巨蛋上空」熱血喊：中華隊加油　機艙內舉國旗嗨翻

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

熱門新聞

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票：全坐商務艙與白金豪經艙

日媒態度大轉變！台灣從12強弱隊變亞洲第二　點名小心3強打

巨人清出40人名單空間　鄧愷威遭到DFA

「曾頌恩不能再坐相親位了」　中華隊回程全員商務＋白金豪經艙

被台灣超車！韓職投手僅日本二軍水準　日媒：韓國強棒時代結束

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

2讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

3日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

4巨人清40人空間　鄧愷威遭到DFA

5中華隊回程機票敲定　他曝1事網笑翻

最新新聞

1日媒推算輪值　預測早川投中華隊

2納達爾「最後一舞」沒有遺憾！　

3馬克西點名恩比德「總是遲到」

4市場最大咖　費城人要跟索托見面

5中華複賽首戰　前桃猿洋投預賽數據

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

每次都不被看好…吉力吉撈談晉級有感：相信自己

吉力吉撈、吳俊偉機場自彈自唱 #世界12強棒球錦標賽 #12強

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366