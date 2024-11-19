大專棒球聯賽94校爭霸 四組120隊挑戰榮耀

▲大專棒球聯賽開賽記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

113學年度UBL大專棒球聯賽即將開戰，本屆賽事規模創新高，共有94所學校、120支隊伍參與角逐，分為公開一級、公開二級、一般組及公開女生組四大組別。最受矚目的公開一級賽事將於11月25日率先在高雄、屏東及臺東展開激戰，決賽則於明年1月18、19日進行。

教育部體育署房瑞文副署長在今（19）日的開賽記者會上表示，近年來我國棒球發展無論在球隊質量或場地設施上都有顯著成長。他強調，培育運動人才不僅是奠定國力的根基，更是提升國家競爭力的關鍵。未來將持續秉持「質量並重」原則，與各界攜手合作，深耕學生棒球運動。

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本屆賽事以「現在ing」為主題，強調「專注當下就是在不斷前進」的精神。上屆冠軍代表陳英睿、王鼎鈞分享奪冠經驗時表示，透過團隊合作不斷自我提升是致勝關鍵。女子組代表王心好則呼籲更多女性球員投入這項運動，展現棒球運動的多元包容性。女子組今年增加中金融管理學院，合計5隊征戰。

值得一提的是，本屆賽事首度攜手環境部推動環保議題，開創體育賽事結合環境教育的創新模式。賽事期間將導入減塑、低碳等環保措施，如採用可重複使用的冰袋及護帶，減少一次性塑膠製品的使用，實踐環境友善理念。

公開一級賽事採用16隊單循環制進行預賽，複賽則在臺中臺體大棒球場舉行8強單循環賽。為提升賽事能見度，主辦單位特別安排複賽及決賽全程直播，球迷可透過MOMO TV、SSU TV收看精彩賽事，一同見證台灣未來棒球之星的誕生。