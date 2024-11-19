運動雲

>

大專棒球聯賽94校爭霸 四組120隊挑戰榮耀

▲大專棒球聯賽開賽記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲大專棒球聯賽開賽記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

113學年度UBL大專棒球聯賽即將開戰，本屆賽事規模創新高，共有94所學校、120支隊伍參與角逐，分為公開一級、公開二級、一般組及公開女生組四大組別。最受矚目的公開一級賽事將於11月25日率先在高雄、屏東及臺東展開激戰，決賽則於明年1月18、19日進行。

教育部體育署房瑞文副署長在今（19）日的開賽記者會上表示，近年來我國棒球發展無論在球隊質量或場地設施上都有顯著成長。他強調，培育運動人才不僅是奠定國力的根基，更是提升國家競爭力的關鍵。未來將持續秉持「質量並重」原則，與各界攜手合作，深耕學生棒球運動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本屆賽事以「現在ing」為主題，強調「專注當下就是在不斷前進」的精神。上屆冠軍代表陳英睿、王鼎鈞分享奪冠經驗時表示，透過團隊合作不斷自我提升是致勝關鍵。女子組代表王心好則呼籲更多女性球員投入這項運動，展現棒球運動的多元包容性。女子組今年增加中金融管理學院，合計5隊征戰。

值得一提的是，本屆賽事首度攜手環境部推動環保議題，開創體育賽事結合環境教育的創新模式。賽事期間將導入減塑、低碳等環保措施，如採用可重複使用的冰袋及護帶，減少一次性塑膠製品的使用，實踐環境友善理念。

公開一級賽事採用16隊單循環制進行預賽，複賽則在臺中臺體大棒球場舉行8強單循環賽。為提升賽事能見度，主辦單位特別安排複賽及決賽全程直播，球迷可透過MOMO TV、SSU TV收看精彩賽事，一同見證台灣未來棒球之星的誕生。

關鍵字： 大專棒球UBL體育環保團隊合作

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

恭喜中華隊晉級　古巴教頭自評沒達到預期成績

恭喜中華隊晉級　古巴教頭自評沒達到預期成績

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬 若奪冠加碼3千萬！

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬 若奪冠加碼3千萬！

12強東京循環賽　中華隊「3戰全客場」賽程超不利

12強東京循環賽　中華隊「3戰全客場」賽程超不利

曾頌恩「差一天」坐經濟艙！遇空姐坐對面笑稱：命好像不差

曾頌恩「差一天」坐經濟艙！遇空姐坐對面笑稱：命好像不差

中華隊最年輕7人搭經濟艙　曾頌恩「1天之差」輸給戴培峰好嘔

中華隊最年輕7人搭經濟艙　曾頌恩「1天之差」輸給戴培峰好嘔

中華隊啟程東京！教育部發放20萬加菜金　期許再創佳績

中華隊啟程東京！教育部發放20萬加菜金　期許再創佳績

吉力吉撈「北斗神拳」影片瘋傳！　網封中華隊新一代怪力男

吉力吉撈「北斗神拳」影片瘋傳！　網封中華隊新一代怪力男

「拿到機票了！」陳傑憲實現赴日承諾：要讓東京巨蛋變台北大巨蛋

「拿到機票了！」陳傑憲實現赴日承諾：要讓東京巨蛋變台北大巨蛋

機場原地出道！吉力吉撈彈吉他合唱吳俊偉 貴賓室秒變演唱會

機場原地出道！吉力吉撈彈吉他合唱吳俊偉 貴賓室秒變演唱會

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

熱門新聞

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

恭喜中華隊晉級　古巴教頭自評沒達到預期成績

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬 若奪冠加碼3千萬！

12強東京循環賽　中華隊「3戰全客場」賽程超不利

曾頌恩「差一天」坐經濟艙！遇空姐坐對面笑稱：命好像不差

中華隊最年輕7人搭經濟艙　曾頌恩「1天之差」輸給戴培峰好嘔

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

2恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

3快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

412強東京循環賽　中華隊「3戰全客場」賽程超不利

5曾頌恩「差一天」坐經濟艙意外福利！

最新新聞

1隊友開會　古巴外野手「看台邊傳接球」笑翻

2林昀儒20日出戰WTT總決賽首輪

3中國張玉寧對日放話：絕不會再失7球

4快艇成勇士剋星？交手2敗失誤40次

5公鹿關鍵先生　里拉德3.9秒準絕殺

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

每次都不被看好…相信自己 吉力吉撈、曾頌恩談晉級有感

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

中職出手協調赴日班機　蔡其昌坦言有難度

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366