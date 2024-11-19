恩比德7年首度0罰球！費城遭19分逆轉　2勝11敗淪NBA爐主

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

七六人的戰績並沒有因為MVP長人恩比德(Joel Embiid)的回歸而止跌回升，今(19)日作客熱火一役，費城浪費上半場19分領先，以89比106慘遭逆轉吞敗，戰績持續下滑到2勝11敗，淪為聯盟爐主。賽前傳出生病的恩比德，整場僅拿11分，沒有得到任何罰球機會，這是他個人7年來首次單場0罰。

費城後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)因拉傷右腿筋持續掛傷號，3巨頭開季至今還未能合體，他們今日來到熱火主場踢館，第2節還剩9分23秒，拉開46比27、19分領先，未料接下來的14分37秒，七六人被對手打出61比26的得分高潮，前3節打完，反以72比88落後了16分。

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▲熱火王牌巴特勒（中）。（圖／達志影像／美聯社）

南灘大軍此役迎回腳踝受傷而缺陣4場的「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)，他回歸首戰就展現火燙手感，12投8中貢獻30分、10籃板和5助攻，13次站上罰球線都把握住。

反觀費城MVP恩比德受身體狀況影響，鏖戰31分鐘僅出手11次，拿下11分、8籃板和5助攻，正負值是慘淡的-22，他單場沒獲得任何罰球機會，七六人全隊也只有12罰9中。根據《PhillyVoice》的統計，這是恩比德近7年首次單場沒有任何罰球出手。

▲七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

從膝傷中復出後，恩比德這3戰只有場均16.5分、5.5籃板，不盡理想的表現，而花光19分領先的七六人，終場也以89比106慘吞4連敗，戰績進一步下滑到2勝11敗，淪為聯盟爐主。

費城此役以新秀麥凱恩(Jared McCain)貢獻20分最高；喬治(Paul George)得到18分，但單場13投僅5中。