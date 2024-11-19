曾頌恩「差一天」坐經濟艙！遇空姐坐對面笑稱：命好像不差

▲曾頌恩「一天之差」坐經濟艙正好和空姐面對面，笑稱：突然覺得命不差 。（圖／截自曾頌恩IG）

記者王真魚／桃園報導

中華隊19日啟程前往東京備戰12強複賽，年紀最小的7位選手必須搭乘經濟艙，其中就包括重砲手曾頌恩。不料這樣的「遺憾」竟意外發生趣味插曲。

根據WBSC統一安排，此次赴日班機台灣、日本和澳洲三隊各獲分配12個商務艙座位。中華隊商務艙主要保留給教練團，選手則依年齡大小分配至白金豪經艙或經濟艙。生於2000年1月8日的曾頌恩，與1月7日出生的戴培峰僅差一天之隔，這微小的差距讓他無緣搭乘豪經艙。

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「我在那邊一直算，戴培峰還在那邊『謝謝喔』。」曾頌恩苦笑說。他打趣表示，若受傷退賽的「火球男」古林睿煬（2000年6月12日出生）有隨隊，自己就能「擠進白金的末班車」。

張政禹也在社群上標記曾頌恩、江坤宇以及莊昕諺等人，寫道：「誰叫我們最小。」曾頌恩轉發時重述戴培峰的話，「都是命。」

不過，命運似乎也眷顧了這群「小朋友」。棒協工作人員發現曾頌恩的座位正好在經濟艙前排，對面就是空姐的座位，貼文寫道：「沒有豪經有空姐，賺爛。」曾頌恩也轉發此限時動態，笑稱：「突然有好像覺得命不差。」

為照顧經濟艙選手的舒適度，中職副祕書長蔡克斯表示，已向大會爭取每位球員都能獲得兩個座位，目前與日本國家隊享有相同待遇。至於回程因無包機安排，目前正協調包機可能性，希望能確保所有人員都能更舒適地返國。