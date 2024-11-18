郭俊麟收「道歉文」笑回不用道歉啦！ 解鎖東京巨蛋回憶裡有大谷

▲ 世界12強棒球賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊17日擊敗澳洲，並靠著日本贏球提前晉級，先發投手郭俊麟有機會解鎖東京巨蛋。回憶2015年首次在東京巨蛋的回憶是看大谷翔平打擊練習，不過他還沒有踏過東京巨蛋投手丘，有望在複賽圓夢。

郭俊麟對澳洲投3.2局，被敲5安打包含1轟、失1分，奪5次三振，有1次保送。他回想2017年經典賽表現很糟，收到很多負面言論，經過此役收到很多「道歉文」，他笑言：「不用道歉啦！不管是正面或負面的話語，都已經習慣了。」談到自身表現，他認為，「還好沒有大量失分，以打者近況來說，只要壓低失分都有機會。」

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大巨蛋大螢幕播出贏球瞬間，郭俊麟與陳冠宇在休息室比出勝利手勢，引起日本網友討論。他笑著說：「他就剛好在旁邊啊！可能要問我宵夜去吃什麼。」

雖然曾經旅日，但在洋聯西武的郭俊麟很早就有機會在東京巨蛋比賽，卻從未踏上投手丘，只有隨隊。他表示，國中時對東京巨蛋的印象是林智勝砲轟林昌勇，至於首次自己踏進巨蛋則是2015年的火腿主場比賽：「記得看大谷翔平練打，覺得他很高大，一直往上打，球就一直飛，當時我們在做操，就看他打球很會飛。」