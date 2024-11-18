林家正完美適應中職投手、執行情蒐計畫　高志綱讚：超成熟溝通

▲世界12強棒球賽，高志綱。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽中華隊捕手教練高志綱大讚球隊展現強烈求勝慾望，從集訓到正式比賽，主戰捕手林家正跟投手群、教練團都展現不錯的默契，不僅完美執行團隊策略，更將情蒐資訊徹底發揮。

「選手們都非常渴望勝利，特別是年輕球員的衝勁令人印象深刻，」高志綱說：「林家正、林立等選手在場上的求勝堅持，感染了整個團隊，這股氛圍讓大家更加團結。」

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林家正首度擔任國家隊主戰捕手，除了響尾蛇隊友林昱珉外，都要搭配中職投手。高志綱表示，一開始確實考慮熟悉度問題，但從集訓、熱身賽到正式比賽，林家正都展現成熟的溝通能力。「他有自己獨特的一套方式，因為經常換球隊面對不同投手，必須快速與投手建立默契，這個能力是他這次表現很好的部分。」

情蒐會議整合資訊後，最重要的是臨場應變，高志綱說：「在會議中討論的策略，他都能在比賽中徹底執行，這點非常不容易。比賽中完全就是照著策略走，所以我一直要強調的是，還是要感謝情蒐團隊提供很多資訊讓我們判斷，因為這些資訊明確，能針對對手的習性跟想法更大膽、更篤定地做出決定。」

本屆賽事中華隊投手調度明快，高志綱解釋：「我們希望投手在最佳狀態時上場，投15到20球時的最佳品質。如果品質下滑，寧願換下一位投手用他的最佳狀態來解決打者。」