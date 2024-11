K湯「為添第5冠」棄湖人選獨行俠失算？　唐西奇防守態度遭質疑

▲獨行俠湯普森。(圖/路透)

記者游郁香/綜合報導

4冠神射湯普森(Klay Thompson)今夏棄老爸的前東家湖人,選擇轉投達拉斯,與唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)組成3巨頭,他自信能成為獨行俠爭冠的最後一塊拼圖,但獨行俠開季表現不盡理想,至今僅取得6勝7敗,反觀湖人以9勝4敗衝上西區第4,K湯的選擇「是否正確」引起討論。

《The Athletic》今年7月曾披露,如果湯普森選擇加入湖人,他將獲得4年8000萬美元的合約,比他轉戰獨行俠獲得的3年5000萬美元價碼優渥,當時洛城天王詹姆斯(LeBron James)積極招攬他,甚至願意為了他減薪。消息來源稱,K湯與詹皇、洛城新帥瑞迪克(JJ Redick)通過電話,但湖人的吸引力不如獨行俠。

▲獨行俠湯普森。(圖/路透)

湯普森是手握4冠的灣區傳奇,他仍然渴望繼續添冠,在他看來,自己能成為獨行俠爭冠的最後一塊拼圖,達拉斯上季打進睽違13年的總冠軍賽,但僅拿下1勝不敵塞爾提克。不過目前的「劇本」似乎未如K湯預期的進行,獨行俠開季表現掙扎,目前僅繳出6勝7敗,今(17)日才剛終止4連敗,名列西區第10。

CLARKSON TO COLLINS FOR THE LEAD ????



Jazz up 2... 6.4 seconds left on NBA TV! pic.twitter.com/w04Ltwtk4E