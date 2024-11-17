K湯「為添第5冠」棄湖人選獨行俠失算？　唐西奇防守態度遭質疑

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

4冠神射湯普森(Klay Thompson)今夏棄老爸的前東家湖人，選擇轉投達拉斯，與唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)組成3巨頭，他自信能成為獨行俠爭冠的最後一塊拼圖，但獨行俠開季表現不盡理想，至今僅取得6勝7敗，反觀湖人以9勝4敗衝上西區第4，K湯的選擇「是否正確」引起討論。

《The Athletic》今年7月曾披露，如果湯普森選擇加入湖人，他將獲得4年8000萬美元的合約，比他轉戰獨行俠獲得的3年5000萬美元價碼優渥，當時洛城天王詹姆斯(LeBron James)積極招攬他，甚至願意為了他減薪。消息來源稱，K湯與詹皇、洛城新帥瑞迪克(JJ Redick)通過電話，但湖人的吸引力不如獨行俠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獨行俠湯普森。（圖／路透）

湯普森是手握4冠的灣區傳奇，他仍然渴望繼續添冠，在他看來，自己能成為獨行俠爭冠的最後一塊拼圖，達拉斯上季打進睽違13年的總冠軍賽，但僅拿下1勝不敵塞爾提克。不過目前的「劇本」似乎未如K湯預期的進行，獨行俠開季表現掙扎，目前僅繳出6勝7敗，今(17)日才剛終止4連敗，名列西區第10。

CLARKSON TO COLLINS FOR THE LEAD ????



Jazz up 2... 6.4 seconds left on NBA TV! pic.twitter.com/w04Ltwtk4E — NBA (@NBA) November 15, 2024

反觀幾乎沿用上季陣容的湖人，在新帥瑞迪克帶領下，近期拉出5連勝，以9勝4敗衝上西區第4。更糟糕的是，達拉斯「金童」唐西奇(Luka Doncic)的防守態度受到嚴重質疑，15日對西區爐主爵士的比賽，終場前不到10秒，他「目送」柯林斯(John Collins)完成致勝扣籃。

▲獨行俠唐西奇。（圖／路透）

儘管唐西奇賽後解釋這是誤會一場，沒預料對手會「空中接力」，「我們誤解了教練團的指示，這是我的錯。」依舊止不住罵聲。

《ClutchPoints》指出，球迷開始質疑唐西奇的防守，並認為獨行俠過於依賴他(唐西奇)和厄文，被湯普森捨棄的湖人，則有打出MVP表現的長人戴維斯(Anthony Davis)，將滿40歲的詹姆斯最近還締造連4場大三元的紀錄，不過這項紀錄在今(17)日告終，「Klay是否做出正確的選擇？」