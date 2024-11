慘！公鹿遭「關鍵誤判」1分輸黃蜂　主帥瑞佛斯：拉梅洛自己摔倒

“LAMELO TRIPPED ON HIS OWN PUMAS!”



Charlotte Hornets announcer Eric Collins’ call on LaMelo Ball getting a foul call after he seemingly tripped over himself which led to game-winning free-throws ????????️



Doc Rivers: “I thought the final play was the ref blowing the call… LaMelo… pic.twitter.com/m6WSVjDTVi — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 16, 2024

記者游郁香/綜合報導

開季戰績慘淡的公鹿今(17)日作客黃蜂,雙方末節激烈拉鋸,終場前7.3秒,夏洛特王牌「球小弟」拉梅洛(LaMelo Ball)帶球切入摔倒在地,「字母哥」被抓了一次犯規,送給對方兩罰,這關鍵判決讓黃蜂取得1分反超,最終帶走了勝利,此戰的裁判長布萊爾(Curtis Blair)賽後卻坦承那是一次「誤判」。

Doc Rivers:



“I thought the final play was the ref blowing the call… LaMelo Ball fell. He just fell down. Nobody was near him. Slipped on his own. We come up with the ball. The game's over.”



(via @eric_nehm) pic.twitter.com/yb1Wdn83LH — Legion Hoops (@LegionHoops) November 16, 2024

公鹿最近好不容易取得2連勝,這股反彈氣勢今日又遭重挫,他們到夏洛特踢館面對黃蜂,儘管雙星之一里拉德(Damian Lillard)持續因腦震盪缺陣,當家一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)狀態火燙,單場22投11中攻下22分、15籃板和12助攻的大三元數據,外帶2火鍋,無奈最終功虧一簣。

▲公鹿一哥安戴托昆波。(圖/路透)

比賽最後7.3秒,公鹿以114比113領先1分,「球小弟」拉梅洛帶球從右側切入,隨後倒在了地上,裁判吹防守他的「字母哥」犯規,「球小弟」獲得了極為關鍵的兩罰,當時黃蜂自家的轉播員柯林斯(Eric Collins)卻呼喊著,「拉梅洛被自己的PUMA球鞋絆倒了!」

「球小弟」穩穩命中兩罰,黃蜂取得115比114反超,加上「字母哥」錯失了最後一擊,夏洛特終場就以1分差帶走勝利,公鹿的戰績下滑到4勝9敗。

Pool report from Bucks-Hornets says the last foul on Giannis was an incorrect foul call. It cost Milwaukee the game. pic.twitter.com/KLsso51vNj — Tomer Azarly (@TomerAzarly) November 17, 2024

重播畫面顯示,「球小弟」與「字母哥」並沒有任何接觸,此戰的裁判長布萊爾賽後坦承,比賽時他們判定安戴托昆波在拉梅洛突破上籃時,腿部有「非法接觸」,但看了重播畫面後,發現並沒有非法接觸,若公鹿提出挑戰,這個判決將被推翻,但公鹿當時已沒有挑戰可用。

▲黃蜂拉梅洛(右) 。(圖/路透)

公鹿主帥瑞佛斯(Doc Rivers)無奈表示,「我認為最後一球是裁判吹錯了,這是連續兩場比賽的最後一球都出現錯誤判罰。」他直指「球小弟」是自己摔倒,「附近沒人,他自己滑倒了,我們搶到球比賽就結束了。我們連續兩場在最後時刻遇到了錯誤的判罰,在底特律我們運氣好,那傢伙兩罰不中,今晚拉梅洛命中了。」

瑞佛斯所說的是14日對活塞的比賽,「字母哥」在正規賽最後1秒被抓犯規,當時比數111平,不過活塞前鋒霍蘭德二世(Ron Holland II)兩罰不進,雙方進入延長賽,公鹿最終靠著「字母哥」猛砍59分之下以127比120獲勝。

▲公鹿一哥安戴托昆波。(圖/路透)