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慘！公鹿遭「關鍵誤判」1分輸黃蜂　主帥瑞佛斯：拉梅洛自己摔倒

記者游郁香／綜合報導

開季戰績慘淡的公鹿今(17)日作客黃蜂，雙方末節激烈拉鋸，終場前7.3秒，夏洛特王牌「球小弟」拉梅洛(LaMelo Ball)帶球切入摔倒在地，「字母哥」被抓了一次犯規，送給對方兩罰，這關鍵判決讓黃蜂取得1分反超，最終帶走了勝利，此戰的裁判長布萊爾(Curtis Blair)賽後卻坦承那是一次「誤判」。

公鹿最近好不容易取得2連勝，這股反彈氣勢今日又遭重挫，他們到夏洛特踢館面對黃蜂，儘管雙星之一里拉德(Damian Lillard)持續因腦震盪缺陣，當家一哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)狀態火燙，單場22投11中攻下22分、15籃板和12助攻的大三元數據，外帶2火鍋，無奈最終功虧一簣。

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▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、黃蜂球小弟拉梅洛 。（圖／路透）

▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／路透）

比賽最後7.3秒，公鹿以114比113領先1分，「球小弟」拉梅洛帶球從右側切入，隨後倒在了地上，裁判吹防守他的「字母哥」犯規，「球小弟」獲得了極為關鍵的兩罰，當時黃蜂自家的轉播員柯林斯(Eric Collins)卻呼喊著，「拉梅洛被自己的PUMA球鞋絆倒了！」

「球小弟」穩穩命中兩罰，黃蜂取得115比114反超，加上「字母哥」錯失了最後一擊，夏洛特終場就以1分差帶走勝利，公鹿的戰績下滑到4勝9敗。

重播畫面顯示，「球小弟」與「字母哥」並沒有任何接觸，此戰的裁判長布萊爾賽後坦承，比賽時他們判定安戴托昆波在拉梅洛突破上籃時，腿部有「非法接觸」，但看了重播畫面後，發現並沒有非法接觸，若公鹿提出挑戰，這個判決將被推翻，但公鹿當時已沒有挑戰可用。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、黃蜂球小弟拉梅洛 。（圖／路透）

▲黃蜂拉梅洛（右） 。（圖／路透）

公鹿主帥瑞佛斯(Doc Rivers)無奈表示，「我認為最後一球是裁判吹錯了，這是連續兩場比賽的最後一球都出現錯誤判罰。」他直指「球小弟」是自己摔倒，「附近沒人，他自己滑倒了，我們搶到球比賽就結束了。我們連續兩場在最後時刻遇到了錯誤的判罰，在底特律我們運氣好，那傢伙兩罰不中，今晚拉梅洛命中了。」

瑞佛斯所說的是14日對活塞的比賽，「字母哥」在正規賽最後1秒被抓犯規，當時比數111平，不過活塞前鋒霍蘭德二世(Ron Holland II)兩罰不進，雙方進入延長賽，公鹿最終靠著「字母哥」猛砍59分之下以127比120獲勝。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、黃蜂球小弟拉梅洛 。（圖／路透）

▲公鹿一哥安戴托昆波。（圖／路透）

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波黃蜂球小弟拉梅洛

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