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轟60分破隊史高懸64年紀錄　國王福克斯：我早就知道自己很強

▲福克斯（De’Aaron Fox）。（圖／路透）

▲福克斯（De’Aaron Fox）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今（16日）沙加緬度國王坐鎮主場交手灰狼，一哥福克斯（De'Aaron Fox）全場35投22中狂飆60分，刷新個人以及隊史單場得分新高，雖然最後延長賽輸了，但福克斯賽後仍難以忘懷今日表現，並強調「我早就知道自己很強了！」

福克斯本場比賽35投22中，三分球10投6中，罰球11罰10中。他上半場就攻下了21分，下半場率領國王一步一步克服落後高達20分的分差，決勝節開局國王轟出一波14比0的高潮，其中福克斯挹注9分，「其實我希望這場比賽能在第四節就結束，我並不想要去刻意追求60分，但我的隊友顯然希望我繼續努力。」

最終福克斯在第四節和延長賽合計砍下26分，以60分打破了隊史紀錄，超越了1960年特維曼（Jack Twyman）的59分以及2016年卡森斯（DeMarcus Cousins）的56分，這也是自1985年國王隊遷移至沙加緬度以來，最高的得分紀錄。

雖然福克斯今天上演60分的神勇表現，仍難敵灰狼在延長賽的團隊表現，藍道（Julius Randle）和「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）在比賽最後挺身而出接連得分，終場灰狼就以130比126力壓國王取勝，中止近期3連敗，同時也讓福克斯的紀錄之夜淪為空砍。

賽後當被問到是否從這次的比賽中，對自己有新的認識時，福克斯回答，「其實我早就知道自己很強了，所以不會說有什麼新的發現。」

在比賽後段福克斯與艾德華茲互相飆分成為該場焦點，艾德華茲本戰貢獻36分，賽後他也對福克斯表達敬意，「我一直覺得他被低估、被忽視了。他今天向我們展示了自己的實力，在我看來，他是聯盟中最好的控衛之一，今天他證明了這一點。這就是為什麼我們愛籃球，因為場上的兩位最佳球員互相較量，這真的很有趣。」

關鍵字： NBA國王福克斯

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