轟60分破隊史高懸64年紀錄　國王福克斯：我早就知道自己很強

▲福克斯(De’Aaron Fox)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今(16日)沙加緬度國王坐鎮主場交手灰狼,一哥福克斯(De'Aaron Fox)全場35投22中狂飆60分,刷新個人以及隊史單場得分新高,雖然最後延長賽輸了,但福克斯賽後仍難以忘懷今日表現,並強調「我早就知道自己很強了!」

Despite the loss, De'Aaron Fox gets the first 60-pt game of the season pic.twitter.com/x3I9JfiJGk

福克斯本場比賽35投22中,三分球10投6中,罰球11罰10中。他上半場就攻下了21分,下半場率領國王一步一步克服落後高達20分的分差,決勝節開局國王轟出一波14比0的高潮,其中福克斯挹注9分,「其實我希望這場比賽能在第四節就結束,我並不想要去刻意追求60分,但我的隊友顯然希望我繼續努力。」

最終福克斯在第四節和延長賽合計砍下26分,以60分打破了隊史紀錄,超越了1960年特維曼(Jack Twyman)的59分以及2016年卡森斯(DeMarcus Cousins)的56分,這也是自1985年國王隊遷移至沙加緬度以來,最高的得分紀錄。

60 POINTS FOR DE'AARON FOX. Career-high. Franchise record. Most in the NBA this season. He dropped 26 in the 4Q and OT as the Kings lose a THRILLER to Minnesota. pic.twitter.com/imQwLdh0jc

雖然福克斯今天上演60分的神勇表現,仍難敵灰狼在延長賽的團隊表現,藍道(Julius Randle)和「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)在比賽最後挺身而出接連得分,終場灰狼就以130比126力壓國王取勝,中止近期3連敗,同時也讓福克斯的紀錄之夜淪為空砍。

賽後當被問到是否從這次的比賽中,對自己有新的認識時,福克斯回答,「其實我早就知道自己很強了,所以不會說有什麼新的發現。」

"I've been a fan of his a long time... that's what you love about the game, the best two players going at each other."



Ant with some major praise for De'Aaron Fox after his 60-point explosion!



Edwards dropped 36 in the Wolves' OT win pic.twitter.com/gBNaCetMRZ