12強賽美國7局扣倒墨西哥險晉4強　巴拿馬戰績相同比較對戰淘汰

▲12強賽美國勝墨西哥 。(圖/翻攝自WBSC)

記者歐建智/綜合報導

世界12強棒球賽A組預賽,美國隊今天(15日台北時間)靠著沃德(Ryan Ward)雙響砲在內,單場4支全壘打,以12比2在7局提前擊敗墨西哥;巴拿馬在8局下卡斯提歐(Luis Castillo )逆轉2分砲,4比3擊敗波多黎各,美國與巴拿馬預賽戰績都是3勝2敗,但由美國隊晉進最後4強賽。

A組預賽今天稍早委內瑞拉擊敗荷蘭,以4勝1敗分組第一先闖進4強賽,荷蘭2勝3敗遭淘汰。美國、墨西哥及巴拿馬今天賽前都是2勝2敗,美國打贏墨西哥、巴拿馬擊敗波多黎各,美國與巴拿馬都是3勝2敗,比較對戰之下,美國擊敗過巴拿馬,因此由美國晉級。

美墨大戰墨西哥在1局下先得1分,美國隊在2局上T.強森(Termarr Johnson)轟出2分砲超前。美國在3局上克勞福德(Justin Crawford)陽春砲帶動下再得2分,4局上利用連續4支安打攻進2分。

???????????? Termarr Johnson sending that ball far! #Premier12 || @Premier12 | @USABaseball pic.twitter.com/Yd3DXlTlKW

5局上美國沃德開轟帶起單局5支安打,包括蕭(Matt Shaw)的三壘安打,單局打進5分;6局上沃德打出陽春砲、單場雙響砲。墨西哥在7局下由特雷霍(Alan Trejo)的全壘打追1分。

巴拿馬與波多黎各的比賽,巴拿馬在1局下穆諾茲(Edgar Munoz)打出陽春全壘打。波多黎各3局上帕岡(Ezequiel Pagan)陽春砲扳平。5局下巴拿馬瑞特(Joshwan Wright)二壘安打再下1分超前。

波多黎各塞瓦約斯(Sabin Ceballos)在6局上打出2分全壘打再超前。巴拿馬卡斯提歐在8局下驚天逆轉2分砲,逆轉領先最後險勝。

???????????? Luis Castillo homers and Panama is leading again! #Premier12 || @Premier12 pic.twitter.com/onOeBJTfvJ