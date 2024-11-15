12強賽美國7局扣倒墨西哥險晉4強　巴拿馬戰績相同比較對戰淘汰

▲12強賽美國勝墨西哥 。（圖／翻攝自WBSC）
記者歐建智／綜合報導
世界12強棒球賽A組預賽，美國隊今天（15日台北時間）靠著沃德（Ryan Ward）雙響砲在內，單場4支全壘打，以12比2在7局提前擊敗墨西哥；巴拿馬在8局下卡斯提歐（Luis Castillo ）逆轉2分砲，4比3擊敗波多黎各，美國與巴拿馬預賽戰績都是3勝2敗，但由美國隊晉進最後4強賽。
A組預賽今天稍早委內瑞拉擊敗荷蘭，以4勝1敗分組第一先闖進4強賽，荷蘭2勝3敗遭淘汰。美國、墨西哥及巴拿馬今天賽前都是2勝2敗，美國打贏墨西哥、巴拿馬擊敗波多黎各，美國與巴拿馬都是3勝2敗，比較對戰之下，美國擊敗過巴拿馬，因此由美國晉級。
美墨大戰墨西哥在1局下先得1分，美國隊在2局上T.強森（Termarr Johnson）轟出2分砲超前。美國在3局上克勞福德（Justin Crawford）陽春砲帶動下再得2分，4局上利用連續4支安打攻進2分。
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5局上美國沃德開轟帶起單局5支安打，包括蕭（Matt Shaw）的三壘安打，單局打進5分；6局上沃德打出陽春砲、單場雙響砲。墨西哥在7局下由特雷霍（Alan Trejo）的全壘打追1分。
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巴拿馬與波多黎各的比賽，巴拿馬在1局下穆諾茲（Edgar Munoz）打出陽春全壘打。波多黎各3局上帕岡（Ezequiel Pagan）陽春砲扳平。5局下巴拿馬瑞特（Joshwan Wright）二壘安打再下1分超前。
波多黎各塞瓦約斯（Sabin Ceballos）在6局上打出2分全壘打再超前。巴拿馬卡斯提歐在8局下驚天逆轉2分砲，逆轉領先最後險勝。
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