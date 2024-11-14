痛批「拉球衣」是不良行為　字母哥斥責：非籃球動作

▲▼活塞中鋒史都華對安戴托昆波惡意犯規。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基公鹿今天（14日）與底特律活塞激戰到延長賽，最終公鹿以127比120擊敗活塞。本場比賽原先是由活塞領先，關鍵的轉捩點是在第三節，活塞中鋒史都華（Isaiah Stewart）拉扯公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）球衣，遭判定為惡意犯規2級，並被驅逐出場，公鹿此後打出38比24的逆襲，最終逆轉奪勝。

字母哥針對自己被惡意犯規，他表示，「我一生中經歷過很多次這種情況，我有2個哥哥，他們經常把我推倒在地，對我很嚴格，這種情況對我已經沒有什麼感覺了，我當時只想爬起來，罰球得分。」

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同時，字母哥也斥責拉球衣是不良的行為，「這是一個危險的動作，這不是籃球動作。」

Isaiah Stewart was ejected after this Flagrant 2 foul on Giannis pic.twitter.com/QDWxVyq6Ou — Bleacher Report (@BleacherReport) November 14, 2024

字母哥本場得分火力全開，34投21中攻下59分，附帶14籃板、7助攻、2抄截、3阻攻，值得一提的是，字母哥本場在罰球端17罰16中，且在公鹿的一波24分攻勢中，字母哥1人就包辦了22分。

公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）認為字母哥包辦24分中的22分，並非是好事，「作為球員，我看過很多精彩的比賽，在威金斯（Dominique Wilkins）旁邊，你自然會看很多精彩的比賽。」

瑞佛斯透露他認為不好的主因，「但作為教練的想法有些不同，我叫了暫停，當時安戴托昆波已經拿了我們24分中的22分，這不好，我們得讓其他隊友也參與進攻。」

瑞佛斯表示，「比賽結束後，你才會意識到這有多特別（包辦24分中的22分），但在比賽進行中，球隊會處於一種慌亂的狀態。」