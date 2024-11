痛批「拉球衣」是不良行為　字母哥斥責：非籃球動作

▲▼活塞中鋒史都華對安戴托昆波惡意犯規。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

密爾瓦基公鹿今天(14日)與底特律活塞激戰到延長賽,最終公鹿以127比120擊敗活塞。本場比賽原先是由活塞領先,關鍵的轉捩點是在第三節,活塞中鋒史都華(Isaiah Stewart)拉扯公鹿球星「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)球衣,遭判定為惡意犯規2級,並被驅逐出場,公鹿此後打出38比24的逆襲,最終逆轉奪勝。

字母哥針對自己被惡意犯規,他表示,「我一生中經歷過很多次這種情況,我有2個哥哥,他們經常把我推倒在地,對我很嚴格,這種情況對我已經沒有什麼感覺了,我當時只想爬起來,罰球得分。」

同時,字母哥也斥責拉球衣是不良的行為,「這是一個危險的動作,這不是籃球動作。」

Isaiah Stewart was ejected after this Flagrant 2 foul on Giannis pic.twitter.com/QDWxVyq6Ou