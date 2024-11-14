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韓國傳奇球星狠批韓國誤判台灣實力：貿然派側投付出代價

▲▼ 第三屆世界12強賽事，韓國先發投手高永表 。（圖／記者湯興漢攝）

▲第三屆世界12強賽事，韓國隊       。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／綜合報導

韓國棒球傳奇球星李順喆針對韓國隊在2024世界12強賽首戰3-6不敵台灣一役，提出嚴厲批評。他指出球隊情報分析存在重大缺失，尤其是對台灣隊的實力評估仍停留在過去印象。

這場在台北巨蛋進行的B組預賽，韓國隊僅拿下3支安打。擔任兩屆經典賽及2015年世界12強賽國家隊教練團的李順喆，透過YouTube頻道Off the TV表示，「除了文保景最後一個出局的滾地球外，其他擊球品質都不理想。」

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他強調，「過去對台灣的印象是有力量但細節較差，但現場看完比賽完全不同。如果還用過去對台灣打者的印象來判斷就大錯特錯。無論是力量、整體性、技術等，如果還用過去的方式來分析，會吃大虧。未來在面對台灣或日本等國際賽事時，情報分析必須更細緻。」

在投手調度方面，李順喆直言球隊未能掌握台灣隊以左打者為主的特點，貿然讓高永表先發是情報分析的疏失。雖然高永表的投球表現不差，但在第二局就被擊出滿貫全壘打，之後又被擊出兩分砲，使比分迅速落後到0-6，讓球隊徹底失去戰意。

對於11月14日即將登場的對古巴之戰，李順喆坦言，首戰失利讓球隊背負更大壓力，特別是古巴可能派出日本職棒防禦率王牌投手莫內羅（Liván Moinelo）。他呼籲年輕球員要迅速調整心態，才能在這場關鍵戰役中有所作為。

韓國隊目前與日本、古巴、多明尼加、澳洲、台灣同處B組，由於只有前兩名能夠晉級超級循環賽，首戰失利讓他們的晉級形勢變得更加嚴峻。
 

關鍵字： 棒球韓國隊李順喆台灣情報分析

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