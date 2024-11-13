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潘傑楷擊出首安開啟大局　破解守備質疑：謝謝阿坤眼神交流

▲▼12強官辦熱身賽，潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

▲潘傑楷。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊三壘手潘傑楷今日對韓之戰攻守俱佳，特別是外界原本質疑的守備表現，此役交出完美答卷。「守備確實是我在意的部分，很感謝阿坤（江坤宇）在場上用眼神交流，幫助我很多！」

潘傑楷今天先發6棒，2局擊出中華隊首安。開啟球隊士氣，最後再靠陳晨威滿貫砲一起跑回本壘。

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談到擊出團隊第一安，潘傑楷表示，第一場當然難免會緊張，但是告訴自己，緊張是正常的，「因為大家都很在乎這場比賽，打出全隊首安，其實滿開心的，因為這也是我第一次打中華隊，能夠帶動球隊的氣勢，心中的石頭稍微放下來了，很開心今天有這樣的表現。」

靠著陳晨威全壘打回本壘，潘傑楷直言嚇一跳，「真的很開心，沒有想過是這樣回來。」

自己最緊張的部分是什麼？潘傑楷坦言，「當然是守備啊，希望今天做到的事，能繼續做到。」他強調，比起打擊，最在意還是守備，希望能在這一端對球隊做出貢獻。

潘傑楷特別提到江坤宇，「其實球與球之間，我都有跟阿坤在眼神交流，他就會告訴我，球可能會過來，所以阿坤在這方面幫助我很多，然後還有紅龜教練（陳江和），他也會幫助我們。」

中職會長蔡其昌先前受訪表示，有注意到幾名選手可能會拿到許多球迷的「道歉表」，他今天賽前也不斷強調，「球是圓的」。

潘傑楷真的做到了，有記者談到球迷熱議的「道歉表」，他說，「我不在乎，我在乎的是有進來幫我們中華隊加油的球迷，其實一開始的時候，自己都很緊張，之前只有統一的球迷在幫我加油，今天是滿場球迷在幫我加油，在球場上變得比較有力量。」

如同總教練曾豪駒賽前所說，大家一起手牽手面對這一場比賽，潘傑楷表示，大家都為這場比賽很努力，或許年紀偏輕，也有一定的默契，「大家的心繫在一起，成為之間的羈絆，彼此相信彼此，在場上做隊友最強的後盾。」
 

關鍵字： 潘傑楷中華隊守備陳晨威球迷

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