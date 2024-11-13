陳傑憲帶領全隊「男上加男」手牽手帶氣勢　接受日媒訪問秀日文

▲12強，中華隊陳傑憲。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽13日開打，外媒也聚焦，日本轉播單位賽前特別請台灣隊長陳傑憲接受訪問，曾旅日的陳傑憲以全日文受訪，他坦言，「沒有翻譯嚇一跳。」

隊長陳傑憲帶領全隊士氣的代表，他透露，總教練有集合，告訴大家要開始了。他不想把比賽當作考試，而是想把它當作闖關，讓大家一起去闖關，慢慢過每一關。「我們只看當天的那場比賽，希望大家手握著手，『男上加男』，很多男生手握著手信心喊話。教練 CUE 到我，讓我說點話。我說，一個人的力量不大，但團結起來力量就會變大。上了場不管遇到什麼狀況，先把自己準備好，相信自己的準備，然後去面對強敵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賽前一晚意外睡得好，陳傑憲自知賽前狀況不佳，前一戰總教練曾豪駒比「OK」手勢，結果是第3棒的意思。他坦言，「正式比賽不會去思考近況，今天重要比賽教練相信我，不能懷疑自己也不能猶豫。肯定自己能力，上場就百分百展現想贏的企圖心，別人都相信你了，沒理由不相信自己。」

日媒特別訪問台灣隊長，陳傑憲透露，「告訴日媒賽前有跟隊友說，相信自己，好好全力面對比賽。」日媒轉述，不少日本球迷也知道他，陳傑憲也藉此向日本球迷喊話，「希望為我們加油。」最後還聊到最喜歡的日本料理是燒肉。

難得接受日媒訪問，陳傑憲表示，「沒有準備，其實用簡單話語而已，基本的，不要太難的話也可以溝通。今天沒有翻譯有點嚇到，已經盡我最大努力。能被注意到很開心。」