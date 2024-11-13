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荷蘭火力全開4轟在內24安　破紀錄20比8提前7局扣倒波多黎各　

▲▼12強棒球賽荷蘭擊敗波多黎各 。（圖／翻攝自WBSC）

▲▼12強棒球賽荷蘭擊敗波多黎各 。（圖／翻攝自WBSC）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽B組預賽，荷蘭隊今天火力全開，棒打4轟在內24支安打，以破紀錄20比8提前在7局擊敗波多黎各，拿下第2勝戰績2勝1敗，波多黎各則是1勝2敗。

這場比賽創造了單場比賽得分最多（20）、安打最多（24）、兩隊總得分最多（28）、兩隊總安打多（35）的記錄。

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此役荷蘭隊的24支安打中，3棒克萊門帝納（Hendrik Clementina）轟出雙響砲、單場3支安打、5打點；開路先鋒葛雷格里斯（Didi Gregorius）轟出首局首打席全壘打、單場4安；4棒S,史庫伯（Sharlon Schoop）也開轟。

▲▼12強棒球賽荷蘭擊敗波多黎各 。（圖／翻攝自WBSC）

▲12強棒球賽荷蘭克萊門帝納（Hendrik Clementina）轟出雙響砲 。（圖／翻攝自WBSC）

荷蘭在1局上利用葛雷格里斯首局首打席全壘打以及克萊門帝納陽春砲攻下2分。波多黎各在1局下靠帕岡（Ezequiel Pagan）首局首打席開轟追1分。

2局上荷蘭在波多黎各投手不穩出現3次保送，用3支安打打進5分。波多黎各在2局下由孟提斯（John MONTES）的陽春砲追1分。

荷蘭在3局上藉著5支安打、1次保送再拿4分；4局上在S,史庫伯2分砲在內4支安打加上觸身球，單局攻進5分；5局上用2支二壘安打再得1分，取得17比2領先。

12強規定5局分數差15分可以提前結束，波多黎各在5局下取得1分，避免5局遭扣倒，6局下再拿3分，但還是以6比17落後，若7局結束落後10分還是會被提前結束。

荷蘭在7局上由葛雷格里斯轟出3分砲、單場雙響砲，攻得單場20分。波多黎各在7局下扳2分，仍以12分差遭扣倒。

▲▼12強棒球賽荷蘭擊敗波多黎各 。（圖／翻攝自WBSC）

▲12強棒球賽荷蘭擊敗波多黎各 。（圖／翻攝自WBSC）

關鍵字： 12強世界12強棒球賽

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