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台北大巨蛋又漏水！北市體育局開罰遠雄120萬「按日累罰」

▲▼ 中信兄弟大巨蛋票房 。（圖／記者王真魚攝）

▲台北大巨蛋 。（圖／記者王真魚攝）

記者游郁香／綜合報導

針對台北大巨蛋場館漏水問題，台北市政府體育局今(12)日依照「臺北文化體育園區—大型室內體育館開發計畫案興建營運契約」規定，即日對遠雄開罰120萬元，並將按日10萬元累罰，直至遠雄完成漏水改善。

局長王泓翔說明，台北大巨蛋於去年12月4日「第30屆亞洲棒球錦標賽」起出現漏水問題，後於不同區域發生大小不等漏水情事，體育局積極督導遠雄改善，除於賽事期間多次派員巡查場地、責令遠雄即時補償受影響座位球迷權益，並多次發函要求遠雄儘速解決漏水問題，更委託第三方公正專業單位台北市土木技師公會多次現勘，檢視遠雄改善進度、修繕工法並輔以專業諮詢意見後，最終准予遠雄於其承諾之期限10月31日前完成大巨蛋場館漏水修繕。

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▲▼周思齊引退賽共記有40000人進場，中信兄弟成為中職史上首支在大巨蛋達成滿場紀錄的球隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

王泓翔指出，10月31日期限過後，體育局逢較大雨勢時持續派員前往大巨蛋巡檢漏水改善情形，今發現場館內部再出現持續性滲滴水並形成水灘，後經台北市土木技師公會現勘確認為漏水造成，因此依契約開罰，每日處以10萬元並回溯至11月1日起算，即起對遠雄開罰120萬元，並將按日連續計罰，直至遠雄完成漏水改善。

王泓翔要求遠雄應積極改善漏水缺失，並公開說明改善作為，體育局必基於促參法及契約基礎上依法行政，對於保障場館安全、設施完善、合理運作立場不變，過去已督導遠雄完成椅套裝設、加強逃生及動線指示、說明看台搖晃安全問題等，後續將持續督導遠雄完成漏水改善外，更提前於今年底籌組營運績效評估會，於明年初展開實地訪查，將歷來漏水缺失、遠雄配合度等問題納入記錄，若連續兩年評分低於70分，最重可對遠雄予以解約。

至於台北市議會工務委員會於11月5日於大巨蛋進行市政考察，現場發現水灘情事，體育局於隔日(6日)邀集土木技師公會現勘後，判斷應為管線問題而非漏水造成，現已開立缺失單要求遠雄改善。

關鍵字： 台北大巨蛋漏水遠雄

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