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韓派高永表對戰！中華隊打序底定？曾總：持續觀察

▲▼2024第三屆世界12強棒球錦標賽B組預賽暨中國信託頂級贊助賽前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲2024第三屆世界12強棒球錦標賽B組預賽賽前記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者王真魚／台北報導

世界12強B組預賽明天開打，台灣首戰對韓國先發，尚未正式公佈，不過一般推測就是林昱珉，至於韓國先發，監督柳仲逸已經在私底下透露，並非郭斌，而是側投高永表先發。中華隊總教練曾豪駒表示，無論對方投手是誰，就是拿出最好心態應戰。

側投高永表效力KT巫師，他曾參加過東京奧運與去年經典賽，年薪20億韓元（約新台幣4590萬），本季出賽18場，其中17場先發

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日前被問及對中華隊可能先發，高永表說，「記得台灣打者對於側投變速球比較弱，後輩投手們的球都不錯，認知到要盡可能減少失分。」

中華隊今晚在大巨蛋進行開打前最後一次練習，曾總說，情蒐小組已經收集相關資料提供給教練團，「接近比賽開打時，會再針對對方投手研擬策略。」他強調，無論對方派誰，都會做足準備。

曾總進一步透露，周末2場先發打序，就是排出現階段狀況最好的陣容，是否沿用到正式賽，他說，「等一下練習，持續觀察大家狀態，明天做最後確認。」

面對明天開打，曾總鼓勵選手，專注場上，做好自己的任務，「也有跟他們說，你們進來就是因為好，不用擔心過程，球是圓的，相信自己，如果不相信自己，你們也不會站在這裡。」

對於中華隊教頭「蓋牌」，現場參加記者會的一些韓媒也有些困惑，甚至有韓媒說，「看總教練的表現是不是怕了？」
 

關鍵字： 棒球12強賽台灣韓國先發

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